Le condo digne d’un milliardaire qui sert de siège de fortune au personnage principal de « Succession » Kendall Roy (Jeremy Strong) pour reprendre l’empire médiatique de sa famille est sur le marché – pour 23,3 millions de dollars.

Le luxueux condo de Manhattan présenté dans la troisième saison de la série HBO est situé au 2 Park Place des Woolworth Tower Residences dans le quartier chic de Tribeca, selon l’agent inscripteur Stan Ponte, conseiller immobilier mondial chez Sotheby’s International Realty.

Le condo sur deux niveaux de 6 711 pieds carrés situé au 29e étage de l’immeuble compte cinq chambres à coucher, quatre salles de bain complètes, deux salles d’eau et une terrasse privée. Il s’accompagne de frais HOA de 12 765 $ par mois et les équipements du bâtiment comprennent une piscine de 15 mètres, un centre de remise en forme, une cave à vin et une salle de dégustation de vins.

Dans l’émission, la maison appartient à l’ex-femme de Roy, et Roy y crée une salle de guerre pour comploter contre son père Logan.

La propriété est un « morceau d’histoire », selon Ponte : lorsque la construction de la Woolworth Tower a été achevée en 1913, c’était le plus haut bâtiment du monde, à 792 pieds. Il a été dépassé en 1930 par le 40 Wall Street et le Chrysler Building, tous deux également à New York.

En 1966, il a été désigné monument historique national par le US National Parks Service.

Le prix affiché du condo a récemment chuté, en baisse de 2,6 millions de dollars par rapport à son inscription initiale l’an dernier. Jetez un œil à l’intérieur.

La salle à manger et le salon du condo

Marc Travis

Roy installe son siège social pour reprendre Waystar RoyCo de son père, Logan (Brian Cox), dans le salon et la salle à manger du condo. C’est également là que Roy et ses frères et sœurs reçoivent une boîte suspecte de beignets et une note énigmatique de Logan lors du deuxième épisode de la saison, changeant la teneur des conversations et des plans du groupe.

La cuisine ouverte, avec des comptoirs en marbre et des appareils de luxe

Marc Travis

La cuisine ouverte du condo a des comptoirs en marbre, des appareils de luxe de Miele, un réfrigérateur à vin et deux lave-vaisselle. Dans un épisode, le cousin de Roy, Greg Hirsch (Nicholas Braun) s’installe dans la cuisine, où vous pouvez voir le réfrigérateur à vin rempli.

La salle de bain principale, avec une baignoire sur pieds et une douche à vapeur

Marc Travis

La salle de bain principale dispose d’une douche à vapeur, d’une baignoire autoportante Porcelanosa et d’un meuble-lavabo double avec plancher chauffant, selon la liste du condo.

Et bien qu’il n’ait pas fait d’apparition dans l’émission à ce jour, il y est fait référence au moins une fois: à un moment donné, Roy confronte son ex-femme Rava (Natalie Gold) à propos de la recherche de rasoirs pour hommes dans la salle de bain qui ne sont pas les siens.

Un autre des quatre salons du condo

Marc Travis

Les téléspectateurs de l’émission connaissent déjà la cuisine ouverte et son escalier en colimaçon – et selon Ponte, il y a aussi une grande salle de 52 pieds de long adjacente. Le condo comprend également un deuxième salon à côté de l’entrée de l’unité, un troisième à côté de la grande salle et un quatrième à côté de la terrasse de l’unité.

La chambre des maîtres, qui a accès à la terrasse privée du condo

Marc Travis

La suite principale dispose d’un dressing et d’un accès privé à la terrasse de 2 770 pieds carrés, qui surplombe Manhattan et dispose de plusieurs zones pour s’asseoir à l’extérieur.

La terrasse privée, qui surplombe Manhattan depuis le 29ème étage

Marc Travis