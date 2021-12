Un conducteur de scooter électrique tué dans un accident de camionnette après une rage au volant dans le Lancashire | Royaume-Uni | Des nouvelles

Samuel Bretherton, 25 ans, a renversé Ben Smith, 20 ans, près d’un feu de circulation sur une route urbaine très fréquentée. Un tribunal a appris que Bretherton avait eu une dispute avec son ex-partenaire Shannon Scanlon avant l’accident, et son nouveau partenaire John Devane a monté son vélo à pédales sur le côté de la camionnette de Bretherton et a « démarré » le rétroviseur quelques instants avant l’impact avec M. Smith.

L’accusé a été emprisonné pendant quatre ans hier après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire. Il a été acquitté du meurtre, rapporte Lancs Live.

Lors de sa condamnation à Preston Crown Court, le juge Simon Medland QC a déclaré : « La vie de Ben Smith a une valeur incalculable – un homme jeune, aimant et attentionné qui avait un avenir potentiellement brillant.

« Cela appelle une profonde sympathie et les condoléances vont entièrement à la famille et aux amis de M. Smith.

« C’était simplement son malheur tragique d’être avec M. Devane ce jour-là.

« Ceux qui s’attendent à voir dans un tribunal de la Couronne une condamnation par vengeance devraient chercher ailleurs. Ce tribunal n’est pas là pour se venger.

« Aucune peine, aucun tribunal ne peut lui imposer l’équivalent d’une vie perdue pour cette famille et ces amis.

« Ben s’est mis devant votre véhicule, qui était à l’arrêt, et pour une raison quelconque s’est écarté. Il a peut-être essayé de s’éloigner de l’endroit dangereux dans lequel il s’était mis. Il a peut-être trébuché sur son scooter.

« Je ne suis pas sûr que vous saviez que Ben était devant votre véhicule et vous aviez quelques secondes, dans le contexte d’un épisode explosif, pour avancer – et donc, très tragiquement, Ben a été tué. »

Mais Paula, la mère accablée de chagrin de M. Smith, a déclaré qu’elle était « déçue » par la peine.

Dans une déclaration de victime, elle a déclaré: « Il y a un vide ou un trou énorme dans ma vie, maintenant Ben l’a quitté.

« Mon monde a changé pour toujours. L’un de mes enfants est parti pour toujours. Pendant 20 ans, j’ai eu le privilège et l’honneur d’être la mère de Ben avant qu’il ne soit emmené de manière si insensée et négligente.

« Il me manque en disant ‘Maman’ encore et encore, sachant que je ne reverrai plus jamais son beau visage, plus jamais un appel ou un texto, ne jamais le voir sourire ou avoir un câlin, ne jamais entendre les mots ‘Je t’aime maman’. »

M. Smith, qui avait terminé un apprentissage en menuiserie et espérait avoir sa propre entreprise à l’avenir, a été renversé à Bamber Bridge, Lancashire, le 11 février 2021.

Frances McEntee, chargée des poursuites, a déclaré au tribunal que Bretherton s’était disputée avec Mme Scanlon avant l’accident. Dans un SMS, il lui a dit : « Vous avez des gourdes pour régler vos problèmes » – faisant référence à M. Devane.

Et quelques minutes plus tard, M. Devane a « démarré » le rétroviseur extérieur, ce qui, selon M. McEntee, a été le catalyseur des événements tragiques qui ont suivi.

M. Smith, qui conduisait un scooter électrique s’est arrêté devant la camionnette, touchant le capot.

Mais alors que Bretherton conduisait la camionnette entièrement chargée, M. Smith a été renversé de son scooter et tiré sous les roues.

M. McEntee a déclaré: « L’un des aspects les plus malheureux est que Ben Smith ne faisait pas partie du désaccord avec l’accusé et l’autre homme. »

Bretherton, de Leyland, Lancashire, voulait « s’extraire de la situation malheureuse » dans laquelle il s’était retrouvé avec M. Devane, a déclaré le jury.

Michael Hayton QC, en défense, a déclaré: « L’accusé a été confronté à une situation qu’il n’a certainement pas commencée.

« Dans le feu de l’action et sur une très courte période de temps, il a cherché à s’extraire de la situation malheureuse qui n’était pas de son fait. »