“Un conducteur qui fait moins d’accidents aura une valeur plus élevée”

Alors que les équipes de F1 sont aux prises avec le plafond budgétaire et le coût des accidents, Guenther Steiner estime que ce n’est plus la vitesse seule qui détermine la valeur d’un pilote.

Les accidents et leur coût ont fait la une des journaux au cours des dernières semaines, car Red Bull avait trois voitures impliquées dans deux accidents, dont ni Max Verstappen ni Sergio Perez.

Au lieu de cela, les deux ont été causés par des pilotes Mercedes, Christian Horner demandant si Toto Wolff allait payer la facture.

Chaque chute cette saison a un prix encore plus élevé à payer que les années précédentes car, sous un plafond budgétaire, les équipes sont limitées dans leurs dépenses, donc réparer une voiture signifie quelques livres de moins pour l’améliorer.

Mais alors que les coéquipiers de Mercedes ont quitté Red Bull avec une lourde facture de réparation, ils leur ont également coûté un joli centime à leur propre équipe.

Steiner sait que cela a été bouleversé lorsque son propre pilote Mick Schumacher a heurté la barrière lors des FP3 en Hongrie, le deuxième gros accident de l’Allemand cette saison.

L’Italien considère que les équipes de Formule 1 ont désormais un budget limité, ce n’est pas seulement la vitesse qui déterminera la valeur d’un pilote.

Il a déclaré à The Race : « Je sais que c’est un point sensible en ce moment et en ce qui concerne le plafond budgétaire, la course allait toujours être imprévisible et nous voulions de l’imprévisibilité.

« Si nous concevons tout et organisons tout jusqu’au bout, nous n’aurons plus d’imprévisibilité.

« Nous voyons quand il pleut que les choses deviennent imprévisibles et cela fait partie de la course et les équipes ne s’attendent pas à ce que ces accidents se produisent.

« Nous avons eu pas mal de dégâts – principalement de notre faute – et c’est ce que c’est. Cela constituera désormais la valeur d’un pilote à l’avenir.

« Un pilote qui fait très peu d’erreurs aura une valeur plus élevée car il y aura moins de dégâts et vous pourrez utiliser cet argent pour le développement plutôt que pour la réparation. Tout cela fait partie du jeu. »

Steiner avait également une facture de réparations pour Nikita Mazepin en Hongrie, le Russe touché par Kimi Raikkonen dans les stands.

Il insiste toutefois sur le fait que modifier le plafond budgétaire pour pénaliser le conducteur qui a causé l’accident n’est pas une solution viable.

« Si nous mettons dans la règle que quiconque fuit quelqu’un est responsable des dommages, nous avons alors l’expert en assurance qui vient dire à qui la faute et puis tout d’un coup, nous employons 20 autres personnes pour être juges et stewards et déterminer combien de pour cent est la faute de qui », a-t-il déclaré.

“Et la prochaine chose, nous serons devant le tribunal car quelqu’un vous doit 100 000 $, car la valeur des pièces n’est jamais simple. Un composant qui en est à sa dernière course de cinq a moins de valeur qu’une pièce neuve et ainsi de suite.

« À un moment donné, vous devez dire « nous vivons avec ça, nous allons le gérer » et passer à autre chose. Sinon, nous pourrions compliquer la tâche et nous aurons besoin d’un plafond budgétaire plus élevé juste pour employer les évaluateurs de dommages.

« Les gens veulent regarder la course, ils ne veulent pas entendre parler de réclamations d’assurance. Parfois, nous devons le freiner un peu.

“Si nous avons trois courses sans aucun dommage, tout le monde l’oubliera.”