Un conférencier de l’UCD pourrait faire l’objet d’une enquête après avoir pris la parole lors d’un événement anti-lockdown

La professeure UCD Dolores Cahill fait face à des appels de l’Union des étudiants pour faire l’objet d’une enquête, après avoir parlé ouvertement lors d’un événement anti-lockdown à Herbert Park à Dublin, le jour de la Saint Patrick.

Le professeur Cahill, professeur à la faculté de médecine de l’UCD et président du parti irlandais de la liberté, a été enregistré lors de l’événement, au cours duquel elle a exhorté les auditeurs à «inviter [elderly people] pour le dîner du dimanche »et leur a demandé d’écrire également au« ministre de la Santé et au Premier ministre irlandais et de dire: «Je veux que ma grand-mère me rejoigne dimanche prochain».

Il est apparu hier soir que, bien que le professeur Cahill soit toujours employé de l’École de médecine de l’UCD, elle ne donne plus de cours, selon le Irish Times.

Opposé de manière critique aux restrictions de niveau 5 en Irlande, le professeur Cahill a accusé An Garda Síochána de «comportement criminel et illégal», 21 personnes ayant été arrêtées à Dublin lors d’événements séparés, tous liés à des manifestations et rassemblements anti-lockdown et anti-vaccin, le jour de la Saint-Patrick. .

La manifestation anti-lockdown à Herbert Park, suivie par jusqu’à 500 personnes, a vu le professeur Cahill faire des déclarations fausses selon lesquelles «les personnes asymptomatiques n’existent pas» et le port de masques aura un effet négatif sur le développement des enfants, comme elle l’a affirmé: «ils n’atteindront jamais leur potentiel de QI, parce que leur cerveau est privé d’oxygène. «

La présence et les fausses déclarations du professeur Cahill ont provoqué la colère de nombreux membres de l’Union des étudiants, comme le président de l’UCDSU, Conor Anderson, a publié une déclaration plus tôt dans la journée dans laquelle il a déclaré qu’elle « propageait des théories du complot médicalement inexactes au service d’un programme politique d’extrême droite tout au long de la journée. la pandémie de Covid-19. «

«J’ai écrit au directeur de l’École de médecine de l’UCD et au directeur des ressources humaines de l’UCD pour demander que le professeur Cahill fasse l’objet d’une enquête en vertu du Statut 28 de la loi de 1997 sur les universités.»

Anderson a décrit les actions du professeur Cahill comme correspondant à ce que la loi qualifie de «faute grave», à savoir «le mépris délibéré des précautions de santé et de sécurité susceptibles de mettre en danger une autre personne».

« Si vous avez besoin d’informations scientifiques précises sur les virus, veuillez écouter les professeurs du Laboratoire national de référence sur les virus ou du Centre de recherche sur les maladies infectieuses », a ajouté Anderson.