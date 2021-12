Un conglomérat suédois de jeux vidéo va acquérir Dark Horse Comics de Portland

Hellboy de Mike Mignola est une série exclusive à Dark Horse depuis 1994. (Dark Horse Image)

L’un des plus grands noms de la bande dessinée indépendante américaine a été racheté par une société suédoise de jeux vidéo.

Le groupe Embracer a annoncé mardi avoir conclu un accord pour acquérir Dark Horse Comics, dont le siège est à Portland, Oregon. Le plan déclaré d’Embracer est de faire de Dark Horse son dixième groupe opérationnel, aux côtés de plusieurs développeurs de jeux vidéo et d’un éditeur français de jeux de société, afin de « renforcer ses capacités transmédias ».

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués au moment de la rédaction. Dark Horse conservera son PDG actuel, Mike Richardson, et la direction actuelle.

Dark Horse, fondée en 1986 par Richardson à Bend, Oregon, est l’un des plus grands éditeurs de bandes dessinées aux États-Unis. Alors que ses ventes mensuelles représentent une fraction relative de celles de Marvel ou de DC (les trackers indépendants placent Dark Horse contrôlant environ 3 % du total marché), Dark Horse a occupé une niche réussie pendant des décennies en tant qu’éditeur de bandes dessinées originales et sous licence, ainsi que l’un des premiers traducteurs de bandes dessinées japonaises (manga) pour un public anglophone.

La version originale d’Embracer note que Dark Horse possède ou contrôle les droits de plus de 300 propriétés intellectuelles, « dont beaucoup sont attrayantes pour une future exploitation transmédia, y compris la création de nouveaux jeux vidéo ».

Voici l’actualité officielle sur @embracergroup : https://t.co/fyNi3ZHSfG La société basée en Suède est sur le point d’acquérir les détails de Dark Horse sur le lien. Embracer Group est la société mère d’entreprises qui développent et publient des jeux pour PC, consoles et mobiles pour le marché mondial des jeux. – Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) 21 décembre 2021

Si un geek typique connaît Dark Horse pour quoi que ce soit, il est peut-être temps qu’il soit le principal éditeur des bandes dessinées officielles de Star Wars, dont beaucoup se déroulent dans l’ancien univers étendu pré-Disney. Dark Horse a publié plusieurs livres Star Wars entre 1991 et 2015, avant que l’acquisition de Lucasfilm par Disney n’oblige les droits des bandes dessinées à revenir à Marvel.

Dark Horse a également publié une longue série de mini-séries assorties se déroulant dans l’univers partagé des franchises de films Aliens et Predator, ainsi que Buffy contre les vampires, Conan le barbare et The Terminator. Ses bandes dessinées sous licence actuelles incluent une bande dessinée basée sur la série Netflix Stranger Things, plusieurs volumes qui développent l’histoire d’Avatar: The Last Airbender et une ligne de livres se déroulant dans le monde de la campagne de l’émission en direct Dungeons & Dragons Critical Role.

Dans le monde du jeu vidéo, Dark Horse est l’éditeur typique derrière une série de livres de table qui présentent les designs et les concepts artistiques de diverses versions grand public. Cette ligne comprend The Last of Us, Apex Legends, Far Cry et, le 15 décembre, Halo Infinite.

Ce qui semble avoir motivé l’acquisition d’Embracer, cependant, est la position de Dark Horse comme l’un des principaux éditeurs de bandes dessinées originales appartenant à des créateurs, dont beaucoup ont été transformées en films hollywoodiens de premier plan au fil des ans.

Hellboy de Mike Mignola, à propos d’un enquêteur paranormal qui frappe les nazis et qui se trouve également être un grand démon rouge, est à peu près aussi proche que Dark Horse se rapproche d’une seule franchise phare. C’est également l’éditeur actuel de grands livres indépendants comme Beasts of Burden d’Evan Dorkin, Sin City de Frank Miller, The Mask de John Arcudi, The Umbrella Academy de Gerard Way et Grendel de Matt Wagner, dont tout ou partie pourrait être un matériau mûr pour un jeu vidéo. adaptation, et qui ont tous été autorisés pour le cinéma/la télévision.

« Je ne peux pas exprimer l’excitation que je ressens alors que Dark Horse entre dans ce nouveau chapitre de notre histoire », a écrit Richardson dans un communiqué de presse. « Les synergies qui existent avec le réseau Embracer promettent de nouvelles opportunités passionnantes non seulement pour Dark Horse, mais aussi pour les créateurs et les entreprises avec lesquels nous travaillons. Je dois dire que l’avenir de notre entreprise n’a jamais été aussi brillant.

Le groupe Embracer, dont le siège est à Karlstad, en Suède, a été fondé en 2008 en tant que filiale d’édition de la chaîne de magasins Game Outlet Europe. Il est apparu sur le radar de l’industrie du jeu en 2014 en acquérant les marques déposées du défunt éditeur/développeur THQ, après quoi il a renommé son opération en « THQ Nordic ». Il a de nouveau été renommé en 2019 en Embracer Group, tandis que le nom THQ Nordic est actuellement utilisé par une filiale LLC.

Embracer est actuellement sur une vague d’acquisitions à la limite de la folie. Plus tôt cette année, Embracer a acquis Gearbox Entertainment, le développeur de la franchise de jeux Borderlands, pour 1,3 milliard de dollars.

Le jour même où Embracer a annoncé son acquisition de Dark Horse, elle a également annoncé son intention d’acquérir le studio d’animation hongrois DIGIC, la société française de jeux de société Asmodee, la filiale nord-américaine de la société chinoise Perfect World, la société basée à Miami développeur de jeux Shiver Entertainment (co-fondé par l’ancien directeur de Xbox Live John Schappert) et la société de publicité allemande Spotfilm.