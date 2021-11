Un conseil scolaire appelle la police pour avoir mangé une sucette sans masque par un avocat

Le responsable du district scolaire de Lodi qui a demandé à la police de répondre à une réunion ordonnée du conseil scolaire plus tôt ce mois-ci a déclaré que la présence de la police aiderait un membre du conseil à « se sentir mieux ».

« Nous aimerions avoir un officier Lodi au bureau de district », a déclaré Maureen Palmer, assistante administrative de l’administrateur de district Vince Breunig lors d’un appel au 911 le 8 novembre au département du shérif du comté de Columbia. L’audio a été obtenu par Empower Wisconsin.

« Il n’a pas besoin d’allumer les lumières et les sirènes, nous voulons juste qu’il soit présent à notre réunion du conseil d’administration comme cela se passe », a déclaré Palmer.

« Est-ce que ça devient désordonné ? Avez-vous l’impression que cela pourrait? demande le répartiteur.

Ce n’était pas le cas, mais les responsables du district pensaient que c’était possible, selon Palmer.

« Nous aimerions juste sa présence ici, venez et soyez présent pendant un moment », a ajouté Palmer.

Avocat représentant les parents concernés

Au dire de tous, cependant, la réunion n’a pas été désordonnée, et cela ne s’est jamais passé ainsi. Il ne comprenait que des parents préoccupés par les politiques strictes du district en matière de masques et de quarantaine exprimant leurs réflexions pendant la période de commentaires publics.

L’avocat Brent Eisberner, à la demande de certains des parents concernés, a pris la parole lors de la réunion du conseil scolaire. Les parents avaient ouvert un compte GoFundMe pour l’embaucher. D’autres parents qui s’étaient inscrits pour parler « ont fait don » de leur temps à l’avocat. Il a fait part au conseil d’administration de son avis juridique : les politiques du district étaient excessives et discriminatoires et pourraient mener à des poursuites.

Les résidents du district étaient également préoccupés par le projet du conseil de modifier la période de commentaires du public, limitant le temps de parole et interdisant les commentaires de personnes extérieures au district – comme Eisberner. Le conseil et les éducateurs de district n’aimaient pas ce qu’ils entendaient. Alors ils ont appelé le 911.

L’agent de police répond à la demande

Ils voulaient une présence policière. Ils l’ont eu. La dépêche a envoyé un officier. Il se tenait à l’arrière pendant que la réunion se poursuivait. Il était très présent. Eisberner a déclaré que tout cela faisait partie des tactiques d’intimidation du conseil d’administration et d’un abus des forces de l’ordre.

« Je pense que c’est un incroyable gaspillage de ressources », a déclaré l’avocat. « Cela montre dans mon esprit qu’ils n’aimaient pas ce qui se disait lors de la réunion et voulaient qu’un officier se tienne à l’arrière de la réunion pour qu’ils puissent dire: » Regardez ce que nous pouvons faire. Nous pouvons obtenir la force du gouvernement pour intimider les parents.

Palmer a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas attirer l’attention inutilement, du moins jusqu’à l’arrivée de l’officier.

« Encore une fois, il n’a pas besoin d’apporter des lumières et des sirènes, il suffit de venir et d’avoir sa présence ici pour qu’un membre du conseil se sente mieux », a-t-elle déclaré au répartiteur.

Eisberner a déclaré qu’il était surpris que le répartiteur ait accepté d’envoyer l’officier. Il n’y a eu aucun comportement désordonné de la part des participants.

Pas désordonné, juste démasqué

Le président du conseil scolaire de Lodi, Adam Steinberg, s’est fâché parce qu’Eisberner ne portait pas de masque. L’avocat en a alors mis un. Steinberg, selon un témoin, craignait également qu’Eisberner ne soit démasqué en mangeant une sucette.

«Il est monté avec la sucette dans la bouche et a dit qu’il mangeait. Le masque n’est donc pas obligatoire. À ce stade, je me tenais dans l’embrasure de la porte et j’ai entendu l’assistant du conseil d’administration appeler la police. Apparemment, manger la sucette était la goutte d’eau », a déclaré le témoin.

« Personne n’était indiscipliné. Tout le monde était poli. Aucune menace n’a été proférée. L’avocat a déclaré qu’il représentait les parents. Les parents lui ont clairement donné de leur temps. Il n’y avait aucune raison de s’inquiéter pour la sécurité. Pourtant, ils ont appelé le 911. Ce n’est pas un numéro non urgent, mais le 911 pour quelqu’un qui escalade une situation jusqu’à manger une sucette.

Le conseil a approuvé la mesure de consultation publique, limitant le temps alloué pour s’adresser au conseil lors des réunions.

« Si le conseil n’aime pas ce dont vous parlez, il peut vous arrêter. Ce n’est pas ma vision de ce à quoi servent les commentaires du public », a déclaré Eisberner.

Cet article a été initialement publié par Empower Wisconsin.