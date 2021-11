Un conseiller conservateur paie des dommages-intérêts pour une fausse image de Jeremy Corbyn sur une scène de terrorisme

Paul Nickerson, à gauche, s’est excusé auprès de l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn, à droite (Photo : ./Twitter @CouncillorPaul_)

Un conseiller conservateur s’est excusé et a accepté de payer des dommages-intérêts « importants » et des frais juridiques à Jeremy Corbyn après avoir partagé une image simulée de lui déposant une couronne sur une scène terroriste.

Paul Nickerson, qui représente East Riding pour le Yorkshire Council, a initialement affirmé que son compte Twitter avait été « compromis » par des amis lui faisant une farce lorsque son tweet a suscité des critiques.

Mais il a maintenant admis avoir fait la « fausse déclaration diffamatoire » le 15 novembre, le lendemain du dimanche du Souvenir.

Il a déclaré que le message donnait « l’impression totalement fausse » que le député d’Islington North et ancien leader travailliste soutenait la violence terroriste et a déclaré que le tweet était « faux ».

L’image qu’il a partagée montrait M. Corbyn tenant une couronne de coquelicots photoshopée à côté d’un taxi en feu devant l’hôpital pour femmes de Liverpool, où un homme avait fait exploser un engin explosif.

Il a sous-titré l’image « Sans surprise ».

Il a montré la scène après la mort d’Emad Al Swealmeen, 32 ans, lorsqu’il a fait exploser un taxi, quelques instants avant les deux minutes de silence de 11 heures. Personne d’autre n’a été tué dans l’attaque, le chauffeur David Perry s’enfuyant de la voiture juste avant qu’elle ne s’enflamme.

Je voudrais m’excuser pour un tweet politique envoyé depuis mon compte hier qui a bouleversé certaines personnes et je m’excuse sans réserve auprès de toutes les personnes concernées. – Cllr Paul Nickerson (@CouncillorPaul_) 16 novembre 2021

Le 15 novembre 2021, une fausse déclaration diffamatoire, dont j’accepte l’entière responsabilité, a été publiée sur mon compte Twitter à propos du député Jeremy Corbyn. Mes excuses sont jointes. J’ai accepté de payer des dommages-intérêts substantiels et des frais de justice à M. Corbyn. Veuillez retweeter. pic.twitter.com/K61Vtx4cEo – Cllr Paul Nickerson (@CouncillorPaul_) 23 novembre 2021

M. Corbyn a intenté une action en justice contre lui pour le tweet, affirmant que cela « n’avait pas rendu service à toutes les personnes touchées par l’attaque et à leurs proches ».

Il a déclaré qu’il utiliserait l’argent du règlement pour soutenir des œuvres caritatives qui lui tiennent à cœur dans sa circonscription et à Liverpool, où l’attaque terroriste a eu lieu.

La photo aurait fait référence à une controverse en 2018 lorsque des photos ont été publiées de M. Corbyn assistant à une cérémonie de dépôt de couronnes dans un cimetière tunisien quatre ans plus tôt.

Certains ont soulevé des questions, affirmant que des monuments commémoratifs pour les personnes liées à un attentat terroriste aux Jeux olympiques de 1972 se trouvaient à proximité.

M. Corbyn a déclaré qu’il était là pour rendre hommage aux victimes d’une frappe aérienne israélienne de 1985 contre les bureaux de l’Organisation de libération de la Palestine à Tunis.

Il a ajouté à l’époque: « J’étais là parce que je voulais voir un mémorial approprié à tous ceux qui sont morts dans chaque incident terroriste partout parce que nous devons y mettre fin. »

M. Nickerson a été critiqué pour avoir semblé faire la lumière sur un incident terroriste tout en laissant entendre que M. Corbyn soutenait de telles actions.

Il a également été accusé d’hypocrisie, ayant exhorté les gens à « tempérer notre langage envers les politiciens de toutes les couleurs » moins d’un mois auparavant.

Nickerson a déclaré aujourd’hui: « Le 15 novembre 2021, une fausse déclaration diffamatoire, pour laquelle j’accepte l’entière responsabilité, a été publiée sur mon compte Twitter à propos du député Jeremy Corbyn.

« Mes excuses sont jointes. J’ai accepté de payer des dommages-intérêts substantiels et des frais de justice à M. Corbyn. Veuillez retweeter.’

Il a déclaré dans ses excuses: « La fausse photographie, sous-titrée par le mot » sans surprise « , a donné l’impression totalement fausse que Jeremy Corbyn soutient la violence terroriste, y compris les attentats-suicides, ce que, sans aucune hésitation, j’accepte totalement qu’il ne fait pas.

« Sans réserve, je retire complètement toute suggestion ou déduction selon laquelle Jeremy Corbyn est un partisan de la violence terroriste. Le tweet était faux et je le retire.

«Je m’excuse sincèrement et sans réserve auprès de M. Corbyn pour la douleur et la détresse qui lui ont été causées par le tweet.

« J’accepte tout à fait que la publication du message le lendemain du dimanche du Souvenir a aggravé le caractère blessant du tweet diffamatoire. »

M. Corbyn a demandé à son avocat d’intenter une action en justice pour diffamation à la suite de la publication du tweet original.

Il a déclaré aujourd’hui: « L’attentat à la bombe contre l’hôpital pour femmes de Liverpool le dimanche du Souvenir était un crime horrible, qui aurait pu tuer ou mutiler d’innombrables victimes, y compris de nouvelles mères et leurs bébés.

« La publication sur Twitter du conseiller Paul Nickerson à mon sujet n’a pas réussi à comprendre la gravité de la menace et n’a pas rendu service à toutes les personnes touchées par l’attaque et à leurs proches.

« Je salue donc sa décision de s’excuser pour son message diffamatoire, d’accepter de ne pas répéter le tweet, qu’il a supprimé, et de payer des dommages-intérêts et des frais de justice substantiels.

« Ce règlement substantiel sera utilisé pour soutenir des organisations caritatives qui me tiennent à cœur, dont une à Liverpool et une dans ma circonscription. »

Dans un communiqué la semaine dernière, Jonathan Owen, chef du groupe conservateur de l’East Riding Council, a déclaré: » Suite à un message inapproprié et offensant, qui est apparu sur le fil Twitter du conseiller Paul Nickerson, je l’ai suspendu du East Riding of Yorkshire Council Conservative groupe avec effet immédiat et une enquête va maintenant avoir lieu.

