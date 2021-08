LPL Financial aurait licencié un conseiller affilié Eileen Cure au milieu d’allégations de racisme après la diffusion de vidéos TikTok d’elle admettant qu’elle n’interviewait pas les candidats noirs.

Cure, présidente de Cure and Associates à Nederland, au Texas, a été exposée après qu’un de ses employés aurait transmis des captures d’écran de messages Skype au populaire TikToker Denise Bradley, qui passe par la poignée tantekaren0. Bradley a partagé les messages dans plusieurs vidéos TikTok postées à plus d’un million de followers.

Les messages montreraient à Cure clairement qu’elle ne veut “pas de Noirs” à la suite d’un entretien avec un demandeur d’emploi noir, rapporte Sportskeeda.

Eileen Cure, ancienne employée de LPL (Crédit : Facebook)

L’un des messages présumés de Cure disait : « J’ai spécifiquement dit non aux Noirs. Je n’ai pas de préjugés mais nos clients sont à 90 % blancs et je dois répondre à eux. Donc, cette interview a été une perte totale de mon temps, alors s’il vous plaît ne me devinez pas ou n’allez pas à l’encontre de ce que je demande. Écoutez-moi et donnez-moi ce que je demande s’il vous plaît. “

Cure a qualifié les vidéos de Bradley de “fausses et diffamatoires”, rapporte InvestmentNews et affirme qu’elle et son personnel reçoivent maintenant des menaces de mort.

“L’intégralité de cette situation est basée sur une vidéo TikTok publiée par une personne sans lien avec la presse sans affiliation ou affiliation à la presse utilisant une photo non authentifiée d’un prétendu chat de bureau interne sans validation ni contexte de contenu”, a déclaré Cure dans une déclaration à InvestmentNews.

«Cette photo publiée, ainsi que les documents et déclarations faux et diffamatoires qui en découlent, qui ont incité à de faux commentaires et à des menaces de violence et de lésions corporelles envers moi et mon personnel et les actes faisant l’objet d’une enquête comme étant de nature criminelle, sont publiés sur un réseau social. plate-forme médiatique par un tiers qui n’est pas lié ou affilié de quelque manière que ce soit à moi ou à mon bureau.

“Des tiers supplémentaires qui utilisent ces publications TikTok pour une publication ultérieure semblent le faire sans enquête ni validation supplémentaires”, a poursuivi Cure. « En réponse à cette situation, j’ai pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la sûreté et la sécurité des employés, des clients et des parties liées à mon entreprise. »

Bradley a également publié de prétendus messages Skype de Cure menaçant d’intenter une action en justice contre elle et de faire supprimer le compte TikTok de Bradley.

“Ici, vous avez une femme blanche qui a été prise comme raciste, à mon avis, mais qui ressemblerait plutôt à la victime, face à une femme noire”, a écrit Bradley dans un e-mail à propos de la réaction de Cure aux clips viraux de TikTok.

« Nous avons vu cela se produire à maintes reprises dans l’histoire. Elle ne veut pas admettre sa faute mais préfère essayer de faire d’une femme noire la coupable. Je me réjouis de tout défi qu’Eileen a. Je me lèverai toujours contre le racisme et ce problème n’est pas différent.

Cure a répondu, affirmant que la race ne joue pas un rôle dans ses décisions d’embauche.

“J’ai pris des mesures pour confirmer que la race n’a jamais été et ne sera pas un facteur dans les décisions d’embauche dans mon entreprise”, a déclaré Cure dans le communiqué. « Je m’engage à continuer de veiller à ce que mon entreprise et d’autres intérêts commerciaux ne tolèrent pas l’incitation à la violence, le jugement avant une procédure régulière, ou la discrimination ou le harcèlement d’individus en ce qui concerne la race, la couleur, la religion, l’origine nationale, le sexe, l’âge, le handicap , le statut d’ancien combattant, ou sur la base de tout autre statut ou caractéristique légalement protégé.

Une fois que LPL Financial a été impliquée dans la controverse, la société a immédiatement lancé une enquête et a finalement licencié Cure. LPL Financial est le plus grand courtier indépendant des États-Unis.

“Nous avons vu la vidéo alléguant des commentaires discriminatoires de Mme Cure et sommes profondément préoccupés par les déclarations qui lui sont attribuées”, a déclaré le porte-parole. «Nous avons immédiatement lancé une enquête interne pour examiner l’affaire et une décision est à venir cette semaine concernant la relation de Mme Cure avec le cabinet. Nous ne tolérerons aucune discrimination dans notre communauté LPL.

« Ces lois offrent à la personne interrogée la possibilité de dommages-intérêts destinés à punir l’entreprise de Cure », a-t-il ajouté. “J’imagine que la personne interrogée nommerait LPL Financial si elle présentait également une réclamation, même si la relation de Cure avec elle est basée sur un entrepreneur indépendant, car elle a les poches profondes.”

Selon le rapport, un porte-parole de LPL a confirmé que « Mme. Cure n’est plus client du cabinet.

Mais si les déclarations Skype que Bradley a publiées sur TikTok s’avèrent être des fabrications, Cure pourrait avoir un solide dossier de diffamation.

“Elle aurait un dossier contre la personne qui a publié la déclaration initiale”, a déclaré Max Schatzów, partenaire de Stark & ​​Stark. «Elle pourrait également avoir des réclamations contre TikTok et d’autres publications d’information qui ont rediffusé la déclaration.

“D’un autre côté, si la déclaration présentée est vraie, la personne interrogée aurait des réclamations légitimes pour discrimination en vertu de la loi fédérale, et probablement aussi de la loi de l’État, fondée sur la discrimination raciale”, a déclaré Schatzow à propos du demandeur d’emploi noir.

Sur Twitter, Bradley a noté qu’elle avait été informée que le mari de Cure avait proféré une menace contre elle.

“Je journaliste à Houston vient de confirmer que le mari d’Eileen Cure a déclaré” Dites à Tiktoker de venir ici au Texas, et je la mettrai dans une tombe “. À ce stade, je suis inquiète pour ma sécurité et je prendrai les mesures nécessaires pour me protéger », a-t-elle écrit.

Je journaliste à Houston vient de confirmer que le mari d’Eileen Cure a déclaré : « Dites à Tiktoker de venir ici au Texas, et je la mettrai dans une tombe ». À ce stade, je m’inquiète pour ma sécurité et je prendrai les mesures nécessaires pour me protéger. – Auntkaren0 (@Auntkaren01) 5 août 2021

theGRIO a tenté de contacter Eileen Cure pour obtenir des commentaires, mais le site Web de son entreprise semble être devenu sombre et il n’y a aucune trace d’elle sur les réseaux sociaux.

