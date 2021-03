Un conseiller gouvernemental en islamophobie déclare que les images de Muhammad devraient être aussi inacceptables que le N-Word ⋆ .

Le conseiller du gouvernement britannique en matière d’islamophobie a suggéré que montrer des images de Muhammad devrait être rendu socialement aussi inacceptable que de dire le n-mot.

Le Batley Grammar School, dans le Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, a fait face cette semaine à des protestations de parents musulmans, après qu’un enseignant ait osé montrer des images de Muhammad pendant les cours. L’école, qui était sur le point de se séparer pour les vacances de Pâques, avait dû passer à l’apprentissage à distance à la suite des manifestations. Le directeur «s’est excusé sans équivoque» pour les actions de l’enseignant en question et l’a suspendu, malgré le fait qu’il avait reçu un certain nombre de menaces de mort graves de la part de musulmans en colère.

Cependant, plutôt que de critiquer les actions des manifestants pour avoir attaqué la liberté d’expression de l’enseignant, l’imam Qari Asim MBE, président du Conseil consultatif national des mosquées et des imams (MINAB) et conseiller du gouvernement sur l’islamophobie, a appelé à un attitudes sociales »à la suite des manifestations, et a suggéré que partager des images de Muhammad devrait être aussi socialement inacceptable que de dire le n-mot:

Je suppose que lorsque nous parlons d’un frein potentiel ou d’une limitation de la liberté d’expression, je pense que cela déclenche l’alarme, laissant certaines personnes [wrongly] pensant que les musulmans demandent des restrictions à la liberté d’expression. Mais je pense que ce que nous devrions essayer de souligner, c’est qu’il y a déjà un phénomène en place en ce sens qu’il y a en fait des limites à la liberté d’expression. Comme, par exemple, les gens ne peuvent pas utiliser le «n-mot» – et à juste titre – parce que cela est péjoratif et cause une douleur et une blessure profondes. Je ne suis pas en faveur de la restriction et de la restriction ou de la liberté d’expression, mais je pense que nous avons déjà des limites fondées sur des normes sociales.

Asim, malgré ses relations avec le gouvernement, est également administrateur de l’organisation de gauche hardcore, Hope not Hate, qui se livre régulièrement à des attaques contre quiconque se trouve à droite de la politique, décrivant des organisations telles que Turning Point comme étant «extrêmes».

LIRE LA SUITE: Boris Johnson: «L’islam est le problème», l’islamophobie une «réaction naturelle» à l’islam

Adrian Hilton, conférencier en théologie politique, a décrit les propositions d’Asim comme des «absurdités manifestes», soulignant que les sectes de l’Islam ont des interprétations différentes des représentations de Muhammad. «Les musulmans chiites décrivent depuis longtemps Muhammad dans l’art et ne devraient pas être soumis à une école myope sunnite de la charia», a soutenu Hilton.

Un non-sens patent: ce dernier est un racisme désobligeant et résolu; la première est une théologie contestée. L’Islam n’est pas uniforme: les musulmans chiites ont longtemps dépeint Mahomet dans l’art et ne devraient pas être soumis à une école myope sunnite de la charia. Un gouvernement. Le comité consultatif sur l’islamophobie doit être large. https://t.co/2E8Rh6g5Q8 – Adrian Hilton (@Adrian_Hilton) 26 mars 2021

En revanche, le député Robert Jenrick, secrétaire aux communautés, a déclaré que les enseignants devraient absolument être autorisés à «montrer de manière appropriée des images du prophète» en classe, et a critiqué les «scènes profondément troublantes» qui se déroulent à l’extérieur de l’école. «Dans une société libre, nous voulons que les religions soient enseignées aux enfants et que les enfants puissent les interroger et les interroger», a-t-il déclaré à la BBC. «Nous devons voir les enseignants protégés et personne ne devrait se sentir intimidé ou menacé lorsqu’ils vont à l’école.»

En octobre dernier, Samuel Paty, un professeur de français, a été décapité dans les rues de Paris par un musulman en colère d’avoir montré aux élèves des dessins animés de Muhammad en classe, les récentes manifestations établissant des comparaisons évidentes.