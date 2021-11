15 novembre 2021 09:54 UTC

| Mis à jour:

15 novembre 2021 à 09:56 UTC

Par Clark

Un responsable gouvernemental de la région de Rivne en Ukraine possède environ 8 millions de dollars en crypto-monnaie et 500 actions Tesla, selon sa déclaration. La nouvelle survient alors qu’un autre législateur ukrainien à Kiev a trouvé épuisant de prouver la possession des avoirs cryptographiques sur sa déclaration de patrimoine.

Des agents ukrainiens déclarent des actifs cryptographiques et ne fournissent pas de preuve de propriété

Les investissements cryptographiques ont bénéficié d’une qualité croissante parmi les politiciens ukrainiens ces dernières années, ont révélé des déclarations de qualité nécessaires. Selon de récents reportages dans les médias, un membre du conseil du village de Virovsky dans l’ouest de l’oblast de Rivne a déclaré avoir un prix de 124 BTC pour près de 8 millions de dollars dans les coûts d’aujourd’hui.

Vladimir Pachesny a hérité des pièces au début de 2013 pour 73 920 unités monétaires ukrainiennes au moment de l’achat, soit un peu plus de 2 800 $, en utilisant le taux le plus récent de la monnaie ukrainienne gonflée. En 2019, le député natif de 36 ans a également acheté cinq cents actions de la société américaine de véhicules électriques Tesla, ce qui a fait grimper les coûts de la cryptographie cette année avec ses annonces d’acceptation et de possession de bitcoin.

Pachesny n’est ni le principal, ni le plus riche capitaliste de crypto-monnaie parmi les officiers en Ukraine, qui s’est imposé comme un précurseur dans l’adoption de la crypto. Un rapport d’avril a révélé que les employés du gouvernement et les politiciens commandaient 46 351 BTC au prix de soixante-quinze milliards de hryvnias à l’époque (plus de 2,6 milliards de dollars), avec un membre du conseil de Dnipro, Mishalov Dmitrovich, ayant la réserve la plus importante de 18 000 BTC.

Dans leurs déclarations de 2020, des personnalités publiques ont admis détenir un total de quarante-six 351 BTC et de nombreuses devises numériques différentes, ainsi que ETH, LTC, BCH et XMR, selon les chiffres compilés par la plate-forme Opendatabot qui surveille les registres publics en Ukraine. Cependant, tous ne sont pas prêts à fournir les documents requis pour prouver qu’ils sont à la hauteur de la vitesse des pièces. Ce printemps, l’Agence nationale pour la lutte contre la corruption (NAPC) a obtenu la vérification des chiffres.

Un autre député ukrainien ne peut pas rendre compte de la crypto-monnaie détenue

Les médias ukrainiens ont rapporté en septembre qu’un parlementaire du parti Serviteur du peuple du président Zelensky n’avait pas prouvé ses possessions numériques. Les informations déposées par le chef ont révélé que sa personne mariée, Maria Saltykova, avait 42 BTC l’année dernière, mais le NAPC a déclaré qu’il n’avait soumis aucun document confirmant l’exactitude de ces informations. L’adjoint a simplement expliqué que la crypto était conservée sur une mallette matérielle qui a disparu une fois que sa voiture a été volée plus tôt cette année.

Gurin n’est pas un cas isolé en Ukraine. Un article récent du portail « Slovo i Dilo » a montré qu’un autre membre de la Verkhovna Rada, l’unité monétaire pakistanaise Skorokhod, n’a pas fourni au NAPC un symptôme indiquant qu’elle possédait réellement les crypto-monnaies qu’elle avait précédemment annoncées à l’establishment.

Dans sa dernière déclaration, Skorokhod a déclaré qu’elle possédait quarante quatre BTC, cent trente ETH et cent trente cinq ETC alors que son mari de l’époque, Alexey Alyakin, détenait en sa possession environ 118 ВТС, soixante dix huit soixante dix huit et 350 ETC. Le député ukrainien a donné « des explications générales concernant l’obtention et la possession de la crypto-monnaie tout en ne fournissant pas de documents certifiant les faits de l’acquisition et également la disponibilité de la crypto-monnaie à compter de la pointe du montant du rapport ».

Le prix des crypto-monnaies a été calculé à plus de 2,7 millions d’unités monétaires ukrainiennes (plus de 106 000 $) au moment de l’achat. Skorokhod a déclaré au NAPC que grâce à ses informations maigres concernant l’argent numérique, toutes les opérations avec les pièces ont été déboursées par son mari en son nom. Elle plus qu’elle n’avait accès aux clés ou à aucun document accessoire lors de leur divorce.

Virtual Assets of Ukraine, une organisation publique, ainsi que l’association Blockchain 4 Ukraine, réunissant des législateurs de différentes factions politiques au sein du parlement ukrainien, ont prévu d’introduire une demande qui augmentera la transparence dans la mesure où les déclarations de qualité des fonctionnaires sont impliquées. Les deux entités insistent sur le fait que les agents publics devraient proposer les adresses de leurs portefeuilles de crypto-monnaie sur leurs déclarations.

