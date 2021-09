Un conseiller syndical arrêté QUATRE fois lors des manifestations sur l’autoroute d’Isulate Britain | Politique | Nouvelles

in

Theresa Norton, membre travailliste du conseil de Scarborough, faisait partie des membres d’Isulate Britain qui ont bloqué les M25, M3 et M11. Elle a été arrêtée quatre fois en dix jours pour des manifestations.

Insulate Britain est un groupe de campagne appelant le gouvernement à mettre en place un programme national d’isolation des maisons, en voyant chaque maison isolée d’ici 2030.

Il a été formé pendant l’été et est une émanation d’Extinction Rebellion.

Le groupe a commencé à bloquer les jonctions sur les autoroutes du sud le 13 septembre, provoquant des perturbations majeures.

Plus de 270 interpellations ont été effectuées en dix jours dans le cadre des manifestations autoroutières.

S’adressant au Yorkshire Post, Mme Norton a expliqué pourquoi elle avait participé aux manifestations d’Isulate Britain.

Lorsqu’on lui a demandé ce que ses électeurs feraient des barrages routiers, elle a répondu : « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas.

«Je représente le quartier d’Eastfield et certaines des familles les plus pauvres de notre arrondissement se trouvent dans ce quartier et si cette campagne gagne, beaucoup d’entre elles en bénéficieront.»

Elle a ajouté qu’Insulate Britain maintiendrait les barrages routiers malgré la menace d’une injonction « jusqu’à ce que nous obtenions une déclaration significative du gouvernement ».

Mme Norton est la mère de Liam Norton, haut responsable et porte-parole d’Insulate Britain.

En mai, Mme Norton a perturbé Scarborough en s’asseyant au milieu de la rue St Nicholas dans le cadre d’une manifestation contre la rébellion d’extinction.

Elle a été accusée d’avoir volontairement obstrué une autoroute avec un véhicule non motorisé, une infraction qui aurait eu lieu le samedi 1er mai.

Elle risque d’être jugée le 5 novembre et, si elle est reconnue coupable, d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £.

S’adressant à The Scarborough News, Mme Norton a manifesté pour sensibiliser à «l’urgence climatique et écologique».

Elle a ajouté : « C’est quelque chose qui m’a beaucoup effrayé et ce n’était pas une chose facile à faire.

“Le message sur mon tableau disait ‘Je suis terrifié à l’idée que le ‘business as usual’ prive nos enfants de leur avenir, à cause de la crise climatique’.

“Le fait est que notre gouvernement a déclaré une urgence climatique il y a deux ans mais, à part faire des déclarations sur l’urgence et fixer de nouvelles dates cibles, il n’a pratiquement rien fait en termes réels.”

Robert Goodwill, député conservateur de Scarborough, a déclaré que son comportement devrait devenir une infraction pénale.

Il a déclaré au Times : “C’est une sorte de comportement qui ne devrait pas être autorisé car il perturbe la vie des gens et je pense qu’il contrarie en fait les gens contre ces problèmes.”

Le 5 octobre, la Haute Cour entendra une demande d’injonction permanente sur les manifestations autoroutières.

Les ministres n’ont pas encore décidé de demander une interdiction à l’échelle nationale, craignant qu’elle ne soit rejetée comme disproportionnée.