Un conseiller syndical suspendu après avoir affirmé qu’Israël «kidnappait des enfants pour prélever des organes» | Politique | Nouvelles

Dans une série de commentaires grotesques, Yusuf Jan-Virmani a lancé une attaque contre Israël la semaine dernière. L’ancien Blackburn avec le conseiller du conseil exécutif du conseil Darwen a fait ces remarques lors de la réunion annuelle de l’autorité.

Lors d’un débat, le conseiller du quartier d’Audley et de Queens Park a déclaré: «Je ne connais aucun animal aussi cruel que les Israéliens. Pas même les crocodiles.

«Ils bombardent les écoles jour et nuit.

«Les hôpitaux, ils les ont bombardés. Ils les ont rasés.

«Les camps de réfugiés, ils les bombardent.

LIRE LA SUITE: Le député travailliste Vaz a critiqué après avoir jeté le doute sur Boris Johnson à l’USI

«Ils kidnappent les enfants et prélèvent leurs organes.

“Ils assassinent par terre, par mer et par air et le pire de tous les Israéliens calomnient les victimes sans défense, les Palestiniens, comme des terroristes.”

M. Jan-Virmani a été suspendu de ses fonctions dans l’attente d’une enquête après que ses propos aient été repris par les médias locaux.

Une porte-parole du Parti travailliste a déclaré: “Le parti prend toutes les plaintes d’antisémitisme très au sérieux et elles font l’objet d’une enquête approfondie conformément à nos règles et procédures, et toute mesure disciplinaire appropriée est prise.”

Rick Moore, vice-président de l’Association conservatrice de Blackburn, a affirmé que les commentaires étaient “clairement antisémites par nature” et décrivent la comparaison des Israéliens avec les animaux comme “clairement inacceptable”.

M. Jan-Virmani est resté ferme après la réaction brutale de ses propos, niant qu’il s’agissait d’antisémitisme.

LIRE LA SUITE: Jeremy Corbyn sous pression alors qu’une enquête urgente demandée sur les frais de justice

Un cessez-le-feu est actuellement en place pour permettre aux blessés à Gaza, où la majeure partie du conflit a eu lieu, d’être évacués.

M. Jan-Virmani est le troisième conseiller de Blackburn à être suspendu pour des allégations d’antisémitisme.

En février de l’année dernière, l’ancien chef adjoint du groupe, Andy Kay, a été expulsé et le conseiller Tasleem Fazal a été suspendu, pour des publications sur les réseaux sociaux.

M. Kay a démissionné de son poste de conseiller au début du mois aux élections locales, tandis que M. Fazal continue de siéger en tant qu’indépendant.

Sir Keir Starmer a promis d’éradiquer l’antisémitisme au sein du parti lorsqu’il a pris la tête du parti travailliste au printemps dernier.

Dans son discours de victoire électorale du 4 avril 2020, il a déclaré: «L’antisémitisme a été une tache sur notre parti.

«J’ai vu le chagrin qu’il a apporté à tant de communautés juives.

«Au nom du Parti travailliste, je suis désolé.

“Et je vais arracher ce poison par ses racines et juger le succès par le retour des membres juifs et de ceux qui ont senti qu’ils ne pouvaient plus nous soutenir.”