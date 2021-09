Un consortium dirigé par IDBI Bank cherche des EoI pour vendre une exposition à l’actif routier IVRCL

Au premier trimestre de l’exercice 22, IDBI Bank a annoncé un bond de 318% en glissement annuel de son bénéfice net, aidé par une reprise du compte Kingfisher Airlines.

Un consortium de prêteurs dirigé par IDBI Bank a sollicité lundi des manifestations d’intérêt pour l’acquisition de son exposition de 804 crores de roupies dans un actif routier développé par IVRCL. Les banques souhaitent vendre IVRCL Chengapalli Tollways (ICTL) à des sociétés de reconstruction d’actifs ou à d’autres institutions financières conformément aux directives réglementaires.

IVRCL figurait parmi les entreprises nommées par la Reserve Bank of India (RBI) en 2017 dans sa deuxième liste d’actifs irrécouvrables à résoudre en vertu du code de l’insolvabilité. La société a depuis été mise en liquidation. L’actif routier est proposé à un prix de réserve de 500 crores dans le cadre d’un accord entièrement en espèces, ce qui implique une décote maximale de 38%. Le consortium a sanctionné des prêts d’une valeur de Rs 862 crore à l’actif. Les autres prêteurs du consortium sont Karur Vysya Bank, Union Bank of India, State Bank of India et Bank of Baroda.

Les soumissionnaires intéressés par l’achat de l’actif devront envoyer des manifestations d’intérêt (EoI) avant le 9 septembre et la date limite de soumission des offres est le 27 septembre. Par la suite, il y aura une enchère inter-se parmi les trois meilleurs soumissionnaires le 28 septembre. “Une fois l’accord finalisé, l’acte de cession et les autres formalités légales seront achevés dans les plus brefs délais comme convenu d’un commun accord”, a déclaré IDBI Bank dans un avis.

Les récupérations d’importants actifs douteux ont été un facteur important pour certaines banques qui ont réalisé des bénéfices au cours du trimestre de juin. Au premier trimestre de l’exercice 22, IDBI Bank a fait état d’un bond de 318% en glissement annuel de son bénéfice net, aidé par une reprise du compte Kingfisher Airlines. La récupération totale du compte s’élevait à Rs 733 crore.

Le directeur général et PDG d’IDBI Bank, Rakesh Sharma, a déclaré en juillet que la banque serait en mesure de réduire son ratio brut d’actifs non productifs (NPA) de 4 à 5 % grâce à la croissance des avances ou du dénominateur. «Maintenant, le gouvernement a également créé la National Asset Reconstruction Company Ltd. (NARCL) et nous pourrions également y transférer certains comptes. Une fois que le NARCL deviendra fonctionnel, certains actifs seront transférés, ce qui réduirait encore le NPA brut de 5 à 6% », a déclaré Sharma. Le ratio NPA brut s’élevait à 22,71 % à fin juin.

Le prêteur prévoit de transférer un total de Rs 11 000 à 12 000 crores d’avances à la NARCL, dont les comptes réels s’élèveront à Rs 7 000 à 8 000 crores, le reste étant des comptes radiés.

