Un conte appelé ‘BITCOIN’

Les catalyseurs de la crise ont été la chute des prix des logements aux États-Unis et une nombre croissant d’emprunteurs incapables de rembourser leurs prêts .

Les prix des logements aux États-Unis ont culminé à la mi-2006, coïncidant avec une augmentation rapide de l’offre de logements neufs dans certaines régions. Au fur et à mesure que les prix des maisons ont commencé à baisser, la proportion d’emprunteurs en défaut de paiement a commencé à augmenter. Les remboursements de prêts ont été particulièrement sensibles aux prix des logements aux États-Unis, car la proportion de ménages américains (à la fois propriétaires occupants et investisseurs) fortement endettés avait fortement augmenté pendant le boom et était plus élevée que dans d’autres pays.

Source : qz.com

Dans le même temps, le système financier a été soumis à de fortes tensions alors que certains prêteurs et investisseurs ont commencé à encourir des grosses pertes Parce que bon nombre des maisons dont ils ont repris possession après la défaillance des emprunteurs ne pouvaient être vendues qu’à des prix inférieurs au solde du prêt. .

Cela a créé un effet domino : Les investisseurs sont devenus moins disposés à acheter des produits MBS et essayaient activement de vendre leurs actions ; En conséquence, les prix des MBS ont diminué, ce qui a réduit la valeur des MBS et donc la valeur nette des investisseurs en MBS. À leur tour, les investisseurs qui avaient acheté des MBS avec des prêts à court terme ont eu beaucoup plus de difficultés à refinancer ces prêts, ce qui a encore aggravé les ventes de MBS et fait chuter les prix des MBS.

Banques étrangères Elles ont été activement impliquées sur le marché immobilier américain pendant le boom, y compris l’achat de MBS (avec financement à court terme en dollars américains), tandis qu’en parallèle, les banques américaines ont également mené d’importantes opérations dans d’autres pays. Ces interconnexions ont permis aux problèmes du marché immobilier américain de s’étendrait aux systèmes financiers et aux économies d’autres pays.

Défaillance des entreprises financières, panique sur les marchés financiers

Source : Spencer Platt/.

Les tensions financières ont culminé après la faillite de la société financière américaine Lehman Brothers en septembre 2008. Couplé à l’échec ou au quasi-échec d’un certain nombre d’autres sociétés financières à l’époque, cela a provoqué une panique sur les marchés financiers du monde entier. Les investisseurs ont commencé à retirer leur argent des banques et des fonds communs de placement du monde entier, car ils ne savaient pas qui serait le prochain à faire faillite et à quel point chaque institution était exposée aux subprimes et autres prêts en difficulté. Par conséquent, les marchés financiers sont devenus dysfonctionnels car ils ont tous essayé de vendre en même temps et de nombreuses institutions qui voulaient un nouveau financement n’ont pas pu l’obtenir. Les entreprises sont également devenues beaucoup moins disposées à investir et les ménages moins disposés à dépenser à mesure que la confiance s’effondrait. En conséquence, les États-Unis et certaines autres économies sont tombés dans leurs récessions les plus profondes depuis la Grande Dépression.