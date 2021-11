Un conte de RPG à plus petite échelle

La série Tales est revenue de manière flashy en septembre avec Tales of Arise, le 17e titre principal et celui qui a insufflé un peu de vie à la franchise de longue date d’action-RPG. C’est un vrai jeu Tales, rempli d’une ouverture d’anime et d’un gameplay rapide et de toutes les bonnes choses que les fans de la série adorent. La nouvelle version mobile Tales of Luminaria essaie de faire à peu près la même chose, simplement compressée dans une expérience mobile pour Android et iOS que vous pouvez jouer avec une seule main. Cela fonctionne un peu, ou du moins cela fonctionnerait, s’il n’était pas en grande partie ruiné par la décision de le rendre jouable uniquement dans une orientation verticale.

C’est un choix étrange, bien qu’il différencie Tales of Luminaria des autres RPG d’action mobiles sur le marché. Pourtant, la décision impose des contraintes sur la conception du jeu, en particulier la caméra et le combat.

Il n’y a pas de protagoniste central ici, mais vous commencez le jeu en tant que Leo Fourcade, un garçon d’épée animé aux cheveux roux et un tatouage d’un motif tribal sur son avant-bras droit. Leo n’est que l’un des 21 personnages jouables, que vous débloquez au fur et à mesure que vous terminez chaque épisode. Il existe une variété impressionnante d’archétypes de classe ici, allant des archers et des mages de bataille aux flingueurs et aux porteurs d’épée. Certains personnages partagent des types d’armes, mais même quand même, leurs ensembles de mouvements et leurs styles de jeu sont totalement uniques. Et chacun a son propre épisode qui dure environ une heure, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de contenu à extraire de Tales of Luminaria.

Mais ce qui aurait pu être un jeu Tales agréable est largement entravé par son insistance sur le jeu vertical uniquement. Oui, que vous soyez sur iPad ou iPhone, vous ne pouvez pas modifier l’orientation, même si vous l’avez déverrouillée sur l’interface utilisateur de votre appareil. C’est différent, bien sûr, mais vous obliger à jouer en mode portrait présente des frustrations hors de votre contrôle en combat et en mouvement général, ce qui n’est pas si précis en raison des commandes de l’écran tactile.

La position verticale obligatoire impacte également la caméra, ce qui est totalement inutile. Ce n’est pas tant derrière votre personnage qu’il se balance juste autour de l’écran, sautant entre regarder par-dessus une épaule et regarder par-dessus l’autre sans votre intervention. Et s’il ne profite pas de sa liberté, c’est probablement parce qu’il est coincé dans le mur ou entre les personnages. Vous ne pouvez même pas balayer pour déplacer la caméra. Vous ne pouvez regarder qu’à travers la fenêtre étroite fournie par l’écran de votre téléphone, alors bonne chance pour éviter les attaques ennemies lorsque vous ne pouvez même pas les voir.

Le combat, avec ses commandes tactiles imprécises, ne s’en sort guère mieux. Sur l’écran se trouvent quatre boutons principaux : attaque, jusqu’à deux « artes » réguliers (des mouvements spéciaux qui se rechargent lorsque vous attaquez des ennemis) et un arte mystique. Vous esquivez en faisant glisser votre doigt sur l’écran et contrez en appuyant sur une invite d’événement rapide qui apparaît. C’est assez facile à prendre en main et à jouer. Cependant, comme vous le faites sur un écran tactile, les commandes ne s’enregistrent pas toujours quand vous le souhaitez. Vous pourriez appuyer sur l’attaque pour faire un combo à trois coups, puis vous arrêter pour pouvoir esquiver avant de taper sur un arte, mais votre personnage peut ne pas recevoir le message que vous avez l’intention d’envoyer. Vous êtes beaucoup plus susceptible de subir des dégâts ou de rouler vers l’ennemi plutôt que de vous éloigner de la façon dont vous appuyez sur votre écran. Il n’y a pas non plus de bouton de blocage dédié, votre seule défense est donc de contrer ou d’esquiver.

Malgré tout cela, Tales of Luminaria a des points lumineux qui brillent vraiment. Cela ressemble non seulement à un jeu de contes; cela ressemble à un, aussi, avec une bande-son orchestrale rugissante et une voix très animée pour chaque personnage. Les interactions entre les héros jouables ont également touché le ton familier de la série. Les moments sincères et les plaisanteries amicales abondent alors que votre groupe de trois parcourt le monde du jeu. Et il raconte une histoire intrigante sur les étudiants métamorphosés et les sectes renversant le gouvernement. C’est un peu tronqué, étant sur mobile et tout, mais c’est vraiment une expérience Tales.

Si tout cela ressemble à votre truc, ou si vous êtes prêt à gérer la caméra bancale et les commandes imprécises grâce à la position toujours verticale, alors vous pouvez télécharger Tales of Luminaria maintenant sur les appareils Android ou iOS. C’est une expérience souvent frustrante qui a toujours le charme familier de la série Tales, et c’est bien. Mais si vous recherchez un jeu Tales plus profond, avec des commandes plus précises et cet adorable chat, alors je ne peux m’empêcher de vous recommander de choisir Tales of Arise à la place. C’est la vraie chose.