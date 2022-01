Un contrecoup oblige les autorités canadiennes à mettre fin au couvre-feu pour promener les chiens dans le cadre du nouveau verrouillage de COVID

Les autorités de la province canadienne du Québec ont cédé à leur couvre-feu sur les promenades de chiens dans le cadre d’un grand verrouillage pour ralentir la récente vague de COVID-19, à la suite d’une réaction des propriétaires d’animaux de compagnie.

Les autorités du réveillon du Nouvel An ont imposé un couvre-feu global de 22 heures à 5 heures du matin, mais ont autorisé dimanche une exception pour la promenade des chiens. Cependant, les marcheurs ne peuvent aller qu’à un kilomètre, soit moins d’un mile, de leur résidence, selon le National Post.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré que les responsables de la santé avaient initialement oublié d’inclure l’exemption.

Le couvre-feu n’est qu’une partie d’efforts plus larges pour essayer d’arrêter la vague de virus, menée par l’émergence de la variante hautement contagieuse Omicron, et comprend également la fermeture des salles à manger des restaurants, le report de la réouverture des écoles et la fermeture des entreprises non essentielles le dimanche.

C’est la deuxième fois que la province est confrontée à un couvre-feu. La mesure précédente, introduite début janvier 2021, était en vigueur depuis plus de cinq mois.

Les adultes trouvés en violation du nouveau couvre-feu s’exposent à des amendes de 1 000 $ à 6 000 $, et ceux de 14 ans et plus pourraient recevoir une amende de 500 $.

Le ministère de la Défense du pays indique que jusqu’à 200 personnes sont déployées dans des centres de vaccination à Montréal, rapporte également le journal canadien.

Lien source