Un contribuable critique les dépenses redondantes dans une proposition d’infrastructure de 1,2 billion de dollars ⋆ .

Un défenseur des contribuables critique d’un projet de loi sur les infrastructures à Washington DC a déclaré que certains éléments du plan de dépenses faisaient double emploi et étaient trop coûteux.

Le sénateur démocrate de l’Illinois, Dick Durbin, a déclaré qu’un accord était en cours pour dépenser 1,2 billion de dollars en infrastructures à travers le pays.

« L’accord est une occasion unique de reconstruire les routes, les voies ferrées et les ponts de notre pays ; faire de l’Internet haut débit et de l’eau potable une réalité pour chaque foyer en Amérique ; et de créer des millions d’emplois syndicaux bien rémunérés et aidant les familles à travers le pays », a déclaré le bureau de Durbin dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse virtuelle vendredi, Durbin a défendu plus d’argent pour le rail, les routes et les ponts, les stations de recharge électriques et les bus électrifiants, ainsi que pour le remplacement des conduites d’eau en plomb et l’extension de l’installation à large bande.

“Nous avons pour objectif de connecter chaque Américain à un Internet haut débit fiable, et ce projet de loi fait partie de ce type d’engagement”, a déclaré Durbin.

Les 1,2 billion de dollars “est inférieur à ce que le président espérait … et il pourrait être complété par une deuxième action appelée réconciliation en septembre”, a déclaré Durbin.

David Williams, président de Taxpayers Protection Alliance, a déclaré que le forfait est trop cher pour les contribuables, surtout s’il ne s’agit que du premier de plusieurs projets de loi de dépenses.

“Ce projet de loi de 1,2 billion de dollars va conduire à un autre accord budgétaire de 3,5 billions de dollars, donc il y a une énorme, énorme quantité de dépenses qui se passe à Washington DC en ce moment”, a déclaré Williams à Springfield, dans l’Illinois. station de radio WMAY.

Williams a également critiqué le fait que certaines des dépenses proposées – comme le remplacement des tuyaux en plomb et l’installation du haut débit – ont déjà été approuvées par le Congrès.

“Ils l’ont déjà fait, dans la loi CARES de mars, le projet de loi de secours COVID, il y avait 300 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques et le haut débit, alors maintenant ils oublient même ce qu’ils ont fait plus tôt dans l’année avec d’autres dépenses”, dit Williams. « Et c’est mon souci. Il y a beaucoup de doublons et cela va coûter beaucoup d’argent aux contribuables.