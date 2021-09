Un contributeur clé de Black Panther reviendra pour Wakanda Forever

Grâce à Marvel, les bandes originales de films ont fait un retour régulier ces dernières années. Alors que Guardians of the Galaxy a donné le coup d’envoi, c’est la bande originale de Black Panther qui a remis les OST à ​​la mode. Des chansons à succès comme Kendrick Lamar et “All the Stars” de SZA ont reçu la majeure partie du crédit, mais la musique du film a joué un rôle important dans ce succès. La belle partition est une gracieuseté du compositeur suédois Ludwig Göransson. Sa musique d’inspiration africaine anthémique a essentiellement servi d’autre personnage dans le blockbuster. Sa musique étant déterminante pour le film, il ne fait aucun doute qu’il reviendrait pour marquer Black Panther: Wakanda Forever.