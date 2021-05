Un contributeur de CNN appelle à un nouveau “ Hitler ” pour tuer tous les juifs d’Israël ⋆ .

Cela est arrivé à nouveau. Dimanche, l’ancien contributeur indépendant de CNN au Pakistan, Adeel Raja, a tweeté que «le monde a aujourd’hui besoin d’un Hitler», en réponse au conflit entre Israël et le Hamas. Il a fallu plusieurs heures au directeur des communications de CNN, Matt Dornic, pour répondre à l’indignation et aux critiques croissantes sur les réseaux sociaux. Et l’incident est revenu à 2019 quand un éditeur de photos de CNN a été licencié après avoir loué comment «4 juifs [sic] des cochons »ont été tués à Jérusalem par le Hamas.

Le tweet maintenant supprimé de Raja a commencé à faire le tour peu de temps après sa publication dimanche après-midi. Les détectives de Twitter et les types de médias conservateurs ont immédiatement commencé à rechercher dans ses anciens tweets d’autres messages avec des thèmes similaires. Et le garçon ont-ils dragué beaucoup de trucs désagréables.

Le gourou des médias sociaux du Daily Caller (et ancien stagiaire de NewsBusters) Greg Price agrégé certains des commentaires vraiment odieux de Raja. Y compris: «Hail Hitler!» et «La seule raison pour laquelle je soutiens l’Allemagne en finale est – Hitler était un Allemand et il a fait du bien avec ces juifs [sic]! » Ces deux tweets ont été publiés en 2014.

Ce gars a 54 articles sous sa signature à CNN. Ils devraient probablement licencier quiconque vérifie leurs antécédents. pic.twitter.com/yNr7iT29nD – Greg Price (@ greg_price11) 16 mai 2021

«Ce type a 54 articles sous sa signature à CNN. Ils devraient probablement licencier quiconque vérifie leurs antécédents », a tweeté Price. Et ces articles remontent au début de 2014, ce qui signifiait que CNN comptait sur le gars depuis plus de sept ans.

Ce n’est que beaucoup plus tard dans la nuit que Dornic a répondu pour la première fois aux critiques sur les réseaux sociaux. «Adeel Raja n’a jamais été un employé de CNN. En tant que pigiste, ses reportages ont contribué à certains efforts de collecte de nouvelles d’Islamabad. Cependant, à la lumière de ces déclarations odieuses, il ne travaillera plus avec CNN à quelque titre que ce soit ». il a écrit.

Adeel Raja n’a jamais été un employé de CNN. En tant que pigiste, ses reportages ont contribué à certains efforts de collecte de nouvelles d’Islamabad. Cependant, à la lumière de ces déclarations odieuses, il ne travaillera plus avec CNN à quelque titre que ce soit. – Matt Dornic (@mdornic) 17 mai 2021

C’est loin de ce que Dornic a dit au Washington Examiner plus tôt dans la journée. D’après Jake Dima du journal, «Après avoir dit à l’origine qu’il n’avait jamais entendu parler de Raja, Matt Dornic, un porte-parole de CNN, a déclaré au Washington Examiner que le journaliste ne serait plus autorisé à travailler avec CNN à l’avenir.»

Dima a également noté un autre tweet inquiétant du journaliste antisémite:

Raja, qui semble être un allié de la Palestine pendant le conflit Israël-Hamas à Gaza, a partagé plusieurs opinions sur la question via Twitter ces derniers jours. Samedi, il a tweeté: «Ce que font les Juifs en Palestine est similaire à ce que font les hindous indiens au Cachemire occupé. Mêmes tactiques. »

Relations publiques officielles de CNN Compte Twitter n’a pas encore publié de commentaire sur cette situation. Et Twitter a toujours vérifié Raja.

Malheureusement, ce n’était pas la première fois qu’un CNNer du Moyen-Orient vomissait un antisémitisme ignoble. Comme NewsBusters rapporté en 2019, un rédacteur photo nommé Mohammed Elshamy a été limogé après que des tweets de 2011 lui aient montré en train de célébrer la mort de «4 juifs [sic] porcs »qui ont été tués par le Hamas. «HAMAS HAMAS HAMAS # Anti-Israël #Gaza #Palestine #Hamas», a applaudi un autre tweet.

Il semble y avoir une tendance à l’antisémitisme caché que le réseau a refusé de déraciner. C’est CNN.