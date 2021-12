Un contributeur de Fox News compare Christmas Tree Fire à Pearl Harbor

Il y a deux jours, le sapin de Noël devant le siège de Fox News a été incendié. Pour les ancres du canal, l’histoire était comme une manne tombée du ciel. Alors que la personne qui a mis le feu, un sans-abri, n’était pas du tout politiquement motivée, le réseau a tout de même traité l’incident comme une attaque terroriste.

NEW YORK, NEW YORK – 08 DÉCEMBRE: Des ouvriers démontent l’arbre de Noël à l’extérieur de News Corporation à Fox Square après qu’un incendiaire a mis le feu à l’arbre le 08 décembre 2021 à New York. L’arbre a été incendié vers 00h15 le 8 décembre par un sans-abri identifié comme étant Craig Tamanaha, âgé de 49 ans. L’arbre, qui n’est pas un vrai arbre mais une structure, devrait être remplacé plus tard dans la semaine (Photo par Alexi Rosenfeld/.)

Hier soir, Tucker Carlson et Sean Hannity ont fait du feu de sapin de Noël leur histoire principale. Et le réseau a organisé aujourd’hui une grande cérémonie d’illumination de l’arbre avec toutes leurs principales personnalités présentes.

Au cours de l’événement, on a demandé au contributeur le révérend Jacques DeGraff pourquoi il était à l’éclairage. Sa réponse :

« Quelqu’un m’a demandé, pourquoi es-tu ici ? Je suis ici parce que ces couleurs ne coulent pas. Il y a 80 ans, cette semaine, ils ont essayé de s’éteindre dans l’obscurité dans un endroit appelé Pearl Harbor. Nous ne nous sommes pas couchés alors, et nous ne nous coucherons pas maintenant, parce que nous sommes arrivés jusqu’ici par la foi. Dans notre tradition nous disons, cette petite lumière à moi, je vais la laisser briller. Le rouge, le blanc, le bleu et la lumière de l’Amérique, nous allons le laisser briller. Voir également



Regardez une vidéo des commentaires ci-dessous, gracieuseté de Media Matters :

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source