Un corps découvert sur un site de recherche du Wyoming, considéré comme manquant

Les autorités du Wyoming ont découvert des restes humains dans le parc national de Grand Teton, où une recherche de Gabby Petito est en cours, a déclaré dimanche à Fox News le coroner du comté de Teton, Brent Blue. Lors d’une conférence de presse après la découverte, les autorités ont déclaré que le corps était “conforme” à une description de Petito et que sa famille avait été informée. L’identification médico-légale complète n’a cependant pas été effectuée pour confirmer avec une certitude à 100%. La cause du décès n’a pas non plus été déterminée.

Petito, 22 ans, a visité le parc du Wyoming le 27 août, et le FBI et les forces de l’ordre locales ont commencé samedi leurs recherches dans la région. La zone où les restes ont été retrouvés restera fermée au public, au fur et à mesure que l’enquête se poursuit. Les autorités ont également demandé au public de continuer à partager des conseils s’ils voyaient Petito ou la camionnette blanche dans laquelle elle voyageait.

Pour être clair, les restes trouvés correspondent à la description de Gabby. – David Begnaud (@DavidBegnaud) 19 septembre 2021

Petito et son fiancé, Brian Laundrie, 23 ans, ont commencé un voyage à travers les États-Unis dans leur Ford Transit 2012 blanche. Ses parents ont signalé sa disparition le 11 septembre, des semaines après la dernière conversation de Petito avec ses parents. Six jours après que Petito a été vu pour la dernière fois au parc national de Grand Teton, Laundrie est arrivé chez ses parents à North Port, en Floride, sans Petito. Les autorités ont nommé Laundrie une personne d’intérêt après avoir refusé de parler à la police.

La police de Floride a été critiquée à l’échelle nationale pour sa gestion de la blanchisserie, mais le porte-parole du département de police de North Port, Josh Taylor, a déclaré à Fox News tôt dimanche qu’il n’avait pas déterminé s’il y avait eu un crime en rapport avec la disparition de Petito. “Le département de police de North Port n’a pas le pouvoir d’exécuter seul un éventuel mandat de perquisition fédéral”, a expliqué Taylor. “Je ne vois pas comment quelqu’un sans tous les faits dans cette affaire peut arriver à une conclusion et une opinion raisonnables sur la question.” Les autorités ont saisi la camionnette blanche du couple, mais elles n’ont pas partagé les résultats de la recherche avec le public.

Dans une interview avec le réseau sœur de CNN, HLN, le père de Petito, Joe Petito, a déclaré qu’il pensait que “quelque chose de grave” s’était peut-être produit. “Mon instinct me dit que quelque chose de grave s’est produit. Et je ne pourrai plus jamais, je ne pourrai plus jamais tenir ma petite fille”, a-t-il déclaré. “Mais ma tête me dit que si je me concentre sur ça, je ne pourrai pas faire le travail qui doit être fait, que son petit ami ou son fiancé devrait faire.”

Petito est l’une des trois personnes portées disparues dans la région cet été. Robert Lowery, 46 ans, a été entendu pour la dernière fois le 23 août et vu pour la dernière fois sur vidéo le 19 août. Cian McLaughlin, 27 ans, a été vu pour la dernière fois en randonnée dans le parc le 8 juin et a été porté disparu quatre jours plus tard.