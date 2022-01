Un correctif Halo Infinite BTB en préparation, ainsi qu’une mise à jour de février pour lutter contre la tricherie, etc.

L’équipe de développement de Halo Infinite est de retour au travail après une pause pour les vacances, et le studio a maintenant décrit certains de ses plans pour l’avenir, y compris les améliorations à venir pour Big Team Battle.

Dans un article de blog, le directeur de la communauté, Brian Jarrard, a déclaré que l’équipe de 343 était désormais « en grande partie de retour » et que l’objectif actuel était de résoudre les problèmes de BTB qui affectaient le jeu depuis des semaines maintenant. « Comme vous le savez, nous avons été confrontés à des problèmes frustrants avec BTB presque depuis le lancement et malgré quelques tentatives de résolution et d’atténuation avant les vacances, nous n’avons pas pu résoudre ce problème », a déclaré Jarrard. « Bien que BTB soit resté jouable, il y a des problèmes de matchmaking qui augmentent avec plus de joueurs et les plus grandes équipes de pompiers ont peu de chances de réussir à se joindre à un jeu ensemble. »

343 a réuni une « force de frappe » qui a travaillé sur les problèmes de BTB pendant les vacances, et cette équipe a maintenant identifié un correctif pour le « problème central » affectant le mode. La mise à jour est entrée dans une phase de test la semaine dernière et « jusqu’à présent, elle semble positive », a déclaré Jarrard.

La mise à jour sera ensuite certifiée, et si sa publication est approuvée, elle sera publiée peu de temps après, bien que 343 n’ait pas encore d’ETA pour le moment.

« Les prochaines étapes consistent à continuer les tests, puis à passer au processus de certification alors que nous nous préparons à publier un correctif / correctif pour ce problème », a ajouté Jarrard. « C’est un peu trop tôt pour donner un ETA pour le moment, mais sachez que notre objectif est de le publier dès que possible tout en veillant à ce qu’il n’ait aucun autre impact involontaire sur le produit de vente au détail. Ce ne sera pas cette semaine, mais nous espérons que ce n’est pas trop éloigné et nous partagerons une mise à jour dès que nous aurons une ligne de mire sur une date de sortie (une fois que nous aurons effacé ‘cert’, nous serons alors prêts à expédier). »

Également dans le message, Jarrard a reconnu que les fans de Halo Infinite sont impatients de recevoir des mises à jour supplémentaires au-delà des améliorations apportées à BTB, y compris la lutte contre la triche. Un correctif pour résoudre certains des problèmes de triche, entre autres, est prévu pour la mi-février.

« Nous procédons activement au triage et travaillons toujours pour obtenir autant que possible dans cette mise à jour de février tout en garantissant l’absence d’impacts négatifs ou de régressions sur d’autres parties du jeu », a déclaré Jarrard.

343 se concentre actuellement sur les correctifs BTB en raison de la « large portée de l’impact sur tous les joueurs ». Le studio reste concentré sur la tricherie et le « wonkiness » général avec le multijoueur classé de Halo Infinite, mais BTB est la priorité actuelle.

« Merci pour votre patience et votre soutien continu. Bien que nous ayons été époustouflés et humiliés par la réception et le lancement de Halo Infinite, nous avons beaucoup à faire maintenant en tant que studio de service en direct », a déclaré Jarrard. « Nous continuerons à apporter des améliorations et à répondre aux commentaires partout où nous le pouvons – même si certaines choses vont prendre plus de temps que beaucoup d’entre vous et nous le souhaiterions. Merci – veuillez continuer à nous faire part de vos commentaires – nous sommes en ceci avec une excellente base pour grandir et évoluer. Restez à l’écoute pour plus de détails. «

