Un correspondant royal de la BBC a affirmé que la duchesse Meghan avait “ radicalisé ” le prince Harry ⋆ .

L’interview de l’expert en fauteuil du prince Harry fait toujours des vagues là-bas sur l’île populaire de Salty White. Les commentateurs royaux et les médias britanniques font la même chose avec cette interview qu’ils ont fait avec l’interview d’Oprah: choisir et choisir les parties à mettre en évidence, citer volontairement et mal interpréter les mots de Harry, et se comporter comme si Harry n’avait pas le droit de dire sa vérité. , pour raconter son histoire. Un correspondant royal audacieux a même décidé que tout devait être la faute de Meghan. Encore une fois, Harry a fait cette interview en solo. Meghan était à la maison, s’occupant de ses affaires. Par Jonny Dymond, le «correspondant royal» de la BBC, a déclaré à l’antenne:

«Des gens de différents milieux m’ont dit que c’était en grande partie grâce à Meghan, qu’il était plus heureux dans son rôle avant Meghan. Il dit lui-même dans ce podcast qu’elle faisait partie du processus qui lui permettait de comprendre qu’il y avait une manière différente et un endroit différent pour lui, il est assez ouvert à ce sujet. La façon dont certaines personnes dans le palais le voient, elle remue le pot pour ses propres motifs et radicalise Harry.

J’ai vu Twitter royal tout en effervescence avec l’utilisation de «radicaliser» dans ce contexte, et oui, c’est un racisme déplorable et offensant et sifflet de chien. Mais je trouve cela intéressant: «Cela m’a été proposé par des gens de différents quartiers…» Ce qui veut dire, c’est ainsi que les palais se briefent contre les Sussex, car ils sont tous encore en train de briefer contre les Sussex. La ligne officielle de Kensington Palace, Clarence House et Buckingham Palace est toujours que tout est de la faute de Meghan, que Harry est stupide et faible et que la sournoise et intelligente Meghan l’a «radicalisé» et l’a convaincu d’abandonner sa famille. Peu importe qu’Harry ait parlé de tout cela ouvertement et clairement, et il a dit de toute sa poitrine qu’il voulait quitter cet environnement toxique des années avant même de rencontrer Meghan.

D’autres commentateurs royaux ne font que faire des commentaires à remplir à ce stade. Meghan et Harry prennent une respiration et Angela Levin et Robert Jobson courent à Good Morning Britain pour pleurer des larmes amères sur la façon dont Harry est si stupide pour respirer et Meghan est si cruelle pour le convaincre de respirer.

S’exprimant sur Good Morning Britain, Angela Levin a déclaré: «Ce manque de compréhension de la position de quelqu’un d’autre, pour le prince Charles, qui, comme nous l’avons vu lorsque les funérailles ont eu lieu, il était absolument dévasté de perdre son père. Et la reine, à 95 ans, est allée courageusement rouvrir le Parlement, mais on pouvait dire qu’elle n’était pas la même reine. Elle est désespérément bouleversée, elle adore Harry. Et le prince Charles a fait de son mieux. Résumant ses pensées sur les paroles accablantes du prince Harry sur le podcast, l’expert a ajouté: “Donc, c’est indiciblement, impitoyablement cruel.” Angela Levin, qui a passé un an avec le duc alors qu’elle écrivait sa biographie, l’a également accusé d’avoir délibérément «puni» sa famille pour «lui avoir fait du tort ainsi qu’à Meghan Markle». Le duc n’est «pas un idiot», mais a été «soumis à un lavage de cerveau en tant que victime», a-t-elle déclaré. L’expert royal Robert Jobson a déclaré dans l’émission australienne de petit-déjeuner Sunrise: «Il le croit lui-même, et la santé mentale est un gros, gros problème là-bas, mais allez – vraiment continuer à persister comme ça devient embarrassant. Critiquer son père pour ses compétences parentales, mais aussi la reine et le prince Philip, qui viennent juste d’avoir ses funérailles – il vient de perdre son grand-père. Je pense que cela sent un comportement assez impudique. Il a ajouté que d’autres membres de la famille royale auraient écouté le podcast accablant, en disant: «Je sais pertinemment que les gens autour d’eux l’ont entendu et vu des rapports en ligne et cela va être partout dans les journaux.»

Il y a bien sûr l’effet Streisand qui se produit, où les plaintes des commentateurs royaux sont, essentiellement, stimulent l’interview et encouragent les gens à écouter la capsule. Mais une fois que les gens l’écouteront, ils comprendront que les plaintes des commentateurs sont faites de mensonges, de demi-vérités, de citations erronées, d’hystérie et de racisme. Donc, je ne comprends pas vraiment la fin du jeu pour les membres de la famille royale et leur classe de commentaires ici. Vont-ils simplement continuer à vivre dans un univers parallèle où ils inventent leurs propres histoires? Sont-ils simplement heureux de vivre dans cette bulle délirante où ils peuvent dire merde comme «Harry était impitoyablement cruel en parlant publiquement de sa santé mentale»? Il ne semble pas que le truc «nous allons rester dans la bulle délirante» soit un bon plan à long terme, les gars.

