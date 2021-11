Un corridor résilient en Jamaïque permet aux visiteurs d’être dans une bulle sûre : Edmund Bartlett, ministre du Tourisme de la Jamaïque

Edmund Bartlett, ministre du Tourisme de la Jamaïque

Voyageurs, prenez note : la Jamaïque se prépare avec une solide stratégie touristique pour séduire plus de visiteurs ! Le tourisme, en tant que catalyseur d’une croissance durable et inclusive, de la création de richesses et de la création d’emplois, ouvre également la voie à la transformation communautaire – c’est la vision de la plupart des pays qui se tournent vers le tourisme pour stimuler leur économie locale. Une bonne stratégie pour stimuler le tourisme attirera davantage de touristes grâce aux initiatives durables qui sont en phase avec la stimulation de l’économie locale, mais fera également de la sécurité une priorité absolue pour ceux qui visitent le pays. Sans aucun doute, équilibrer les objectifs de voyage international avec sa sécurité personnelle peut être délicat dans les circonstances actuelles, mais lorsqu’il est fait dans le cadre de protocoles de sécurité complets liés au voyage, cela constitue un argument convaincant en faveur du voyage.

Edmund Bartlett, ministre du Tourisme de la Jamaïque, est devenu l’une des voix puissantes plaidant pour la résilience du tourisme mondial. Non seulement il est le fondateur et co-président du Global Tourism Resilience and Crisis Management (GTRCMC) à l’Université des Antilles, Mona, mais il est également un innovateur avec une expérience avérée dans le développement de l’industrie touristique jamaïcaine.

Compte tenu de la manière dont la pandémie de COVID-19 a gravement affecté le tourisme, les efforts de relance doivent être intensifiés et priorisés sur le pied de guerre, un fait qui a immédiatement attiré l’attention du ministre jamaïcain du Tourisme.

Soulignant les efforts de relance du tourisme après la pandémie, Edmund Bartlett, ministre du Tourisme de la Jamaïque, informe FinancialExpress.com : « La Jamaïque accueille des voyageurs depuis la réouverture des frontières du pays en juin 2020. Nos protocoles de santé et de sécurité ont été parmi les premiers à recevoir la reconnaissance Safe Travels du World Travel & Tourism Council. La Jamaïque a construit un corridor résilient, qui permet à nos visiteurs d’être dans une bulle sûre. Et ont eu un taux d’infection de 0,05 %. Nous avons bénéficié de plus d’un million de visiteurs pour l’année jusqu’à présent. Nous avons également développé des protocoles de gestion COVID robustes, qui sont pleinement reconnus et appréciés par le World Travel And Tourism Council. En tant que destination, nous prévoyons que d’ici la fin de 2021, nous verrons probablement une fréquentation d’environ 1,6 million, ce qui entraînera environ 2 milliards de revenus touristiques. »

Quel est l’impact de la pandémie sur le tourisme en Jamaïque ?

L’industrie du voyage et du tourisme a été durement touchée par la pandémie. La Jamaïque a également perdu beaucoup de voyageurs en 2020. Mais avec la vaccination rapide, le monde s’ouvre et nous pouvons ressentir l’ambiance. La reprise a été bonne pour la Jamaïque qui a connu une reprise en forme de V.

Dites-nous en plus sur la vision de la Jamaïque de relancer son industrie touristique avec des liens avec l’Asie, plus particulièrement l’Inde.

Je suis très positif quant à la croissance des potentiels de voyage et de commerce entre l’Inde et la Jamaïque.

Nous cherchons activement à développer de nouvelles routes pour voyager en Jamaïque. Ainsi, rendre le voyage vers la Jamaïque depuis l’Inde encore plus fluide est notre priorité. Nous travaillons avec davantage de compagnies aériennes connectées à l’Inde et voyageant aux États-Unis, et souhaitons ajouter une route vers la Jamaïque pour les touristes indiens.

Avant la pandémie, la Jamaïque était agressive quant à sa valeur promotionnelle en Inde. Et nous sommes impatients de renouer avec les touristes dans votre pays.

Quelle est la politique de vaccination de la Jamaïque pour ceux qui souhaitent visiter le pays et quelles procédures aéroportuaires spécifiques sont importantes à prendre en compte ?

Les voyageurs en Jamaïque doivent s’assurer qu’ils sont complètement vaccinés avant de voyager. Pfizer & Covishield sont reconnus.

Les protocoles sont les suivants : vous devez passer un test COVID négatif pas plus de 72 heures avant votre arrivée en Jamaïque. Vous devez remplir le formulaire d’autorisation de voyage et obtenir l’approbation pour l’entrée. Et suivez tous les autres protocoles de temps qui s’appliquent comme le port d’un masque, un assainissement approprié.

Gardez une trace des dernières réglementations sur le site Web de Visit Jamaica.

Au cours de l’année à venir, quelles sont les 5 principales tendances de voyage mondiales auxquelles vous vous préparez en tant que nation qui est une destination de loisirs pour de nombreux voyageurs ?

Voici les principales tendances mondiales en matière de voyage :

Une transparence accrue autour de la santé et de la sécurité en tête de liste

Voyage basé sur l’expérienceOptions de voyage de loisirs et immersivesVacances de luxeChoix de voyage durables

De quelles manières la Jamaïque s’emploie-t-elle à renforcer le développement du tourisme durable ?

En tant que ministre du Tourisme, j’ai promis d’aller de l’avant avec un engagement renouvelé à promouvoir le tourisme durable ; conçu non seulement pour profiter à l’industrie touristique du pays, mais aussi pour préserver les ressources naturelles et culturelles et stimuler la croissance économique pour l’économie nationale.

Sur divers forums, j’ai souligné que cela peut être réalisé via des partenariats et des synergies significatifs ; des politiques basées sur les données ; la pensée innovante et l’adaptation et le renforcement des capacités humaines. Nous devons également nous concentrer sur la mise en place de systèmes d’information efficaces et en temps réel ; et un engagement envers le développement du tourisme durable qui équilibre les intérêts multiples et les considérations futures qu’elles soient économiques, sociales, humaines, culturelles et même environnementales.

Pouvez-vous en dire plus sur le Plan de développement national – Vision 2030 – du point de vue des voyages et du tourisme ?

Vision 2030 Jamaïque – Ce plan de développement national est le premier plan de développement stratégique à long terme de notre pays. Il fournit un cadre de planification complet dans lequel les aspects sociaux, économiques, environnementaux et de gouvernance du développement national sont intégrés. La Jamaïque a une longue expérience en tant que destination touristique, étant une retraite privilégiée pour les voyageurs du monde entier. La Jamaïque a été l’un des les destinations de villégiature les plus connues au monde et possède actuellement l’un des secteurs d’hébergement des visiteurs les plus diversifiés des Caraïbes. Cela comprend des complexes hôteliers tout compris de renommée mondiale, des villas et des hôtels haut de gamme, ainsi qu’une gamme d’hébergements touristiques et d’attractions touristiques distinctifs. Le plan du secteur du tourisme aura des implications pour d’autres domaines, notamment les transports, la planification urbaine et régionale, le logement, les services, l’agriculture et la fabrication. .

