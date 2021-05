Un coup avec les pneus donne la pole à Migno

15/05/2021

Allumé à 13h30 CEST

La Classement Moto3 Elle a été marquée par l’incertitude de la météo au Mans, les pilotes sont sortis sur la piste avec des pneus secs et avant de boucler le premier tour, ils ont dû entrer dans les stands à cause de la pluie. Les pilotes indécis avec les pneus sur une piste qui avait des zones humides, ont repris le classement avec moins de la moitié du temps pour terminer Q2 et Öncü et Masià ont commencé à signer les meilleurs temps.

Andrea Migno Il a décidé de sortir avec des slicks et a pris la pole avec un temps de 1: 47.4 qui servira de référence pour le reste de la grille pour la course de dimanche. Jaume Masià sur pneus à eau, il a essayé de voler le temps de Migno mais a finalement terminé troisième après un énorme Ricardo Rossi, qui partira de la première ligne pour la première fois, enlèvera la deuxième position.

Gabriel Rodrigo sortira 5ème et Garcia 8ème. Darryn Binder et Jeremy Alcoba Ils ont été les derniers classés pour cette Q2 et partiront respectivement 16e et 7e. Pedro Acosta il n’a pas réussi à entrer dans la lutte finale pour la pole position et partira loin derrière (21e) dans la course de dimanche.