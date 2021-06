Un coup de cœur NBA chez vous : c’est le #DriveByDunkChallenge

Internet est un terrain de défis. Soit pour ‘The ground is lave’, soit pour le Mannequin Challenge. Leur dénominateur commun le plus clair est qu’ils sont absurdes, et celui que nous vous disons ci-dessous le sera sûrement aussi, mais au moins il a en plus qu’il peut permettre à une NBA d’apparaître chez vous. Même si c’est pour vous postériser en faisant un mat sur votre visage.

Le #DriveByDunkChallenge est un défi lancé il y a quelques jours qui consiste à partir en voiture à la recherche d’une maison avec un panier de ceux si typiques que l’on voit aux Etats-Unis (oui, en Espagne ce serait un peu plus difficile) . Une fois le panier trouvé, c’est très simple, vous descendez, et faites un compagnon -si vous le pouvez- de toutes vos forces au grand étonnement des voisins.

Le défi initial a été lancé il y a cinq jours par un garçon de Los Angeles surnommé T. Currie dans les réseaux, qui a eu un grand impact, peu de temps après avoir créé un hashtag où son geste a été reproduit.

Mais les choses ont empiré lorsque les joueurs de la NBA ont commencé à nous rejoindre. Ici vous pouvez voir par exemple Anthony Davis, la star des Pélicans, marteler sans pitié dans le premier panier qu’il trouve.

Et attention à Jaylen Brown, le joueur de deuxième année des Celtics n’y pense pas et postérise même l’un des gamins qui jouait au basket.