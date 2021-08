Un coup de couteau à Londres déclenche une situation d’urgence alors qu’un homme de 20 ans souffre de blessures brutales – route bouclée | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent Northbrook Road, dans le sud de Londres, bouclée par la police au milieu d’informations non confirmées faisant état d’un coup de couteau. La police métropolitaine a confirmé qu’un homme avait été arrêté pour suspicion de GBH et avait été transporté à l’hôpital par mesure de précaution après avoir subi une blessure à la tête.

Ils ont déclaré: “La police a été appelée à 18h34 le mardi 3 août à Northbrook Road, Ilford à la suite d’informations faisant état d’une collision routière impliquant deux voitures.

“Les agents se sont rendus avec LAS et ont trouvé deux hommes âgés d’une vingtaine d’années, l’un avec une blessure présumée au couteau à la main et l’autre avec une blessure à la tête.

“Le deuxième homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné de GBH.

“Il a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution avant d’être placé en garde à vue.”

La police reste sur les lieux et les enquêtes se poursuivent.

Au cours des dernières semaines, Londres a connu une série de coups de couteau mortels et non mortels.

Le mois dernier, un homme a été blessé dans une attaque au couteau « terrifiante » à la station de métro Green Park.

La police a déclaré qu’un homme avait été arrêté dans le cadre de l’incident impliquant un homme blessé à la tête après avoir été frappé à la machette.

LIRE LA SUITE: Urgence de Woolwich: la police armée se précipite sur les lieux après un «incident majeur»

Quelques jours auparavant, un homme avait été poignardé à plusieurs reprises devant un Tesco à Brixton et avait été transporté d’urgence à l’hôpital.

Le sud de Londres a été le théâtre d’un autre coup de couteau brutal après que le cascadeur Shane Jerome a été poignardé à mort près de la station de métro Brixton le mercredi 21 juillet dernier.

Plus tôt ce mois-ci, un homme de 60 ans est décédé après avoir été poignardé lors d’une attaque non provoquée à Oxford Circus, dans le centre de Londres.

Quelques heures plus tôt, un garçon de 16 ans avait été poignardé à mort à Croydon.

Fin juin, une femme de 18 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardée dans un supermarché Sainsbury’s à Hornchurch, dans l’est de Londres.

Suite à la vague de coups de couteau brutaux, l’ancien candidat à la mairie de Londres Brian Rose a lancé une attaque cinglante contre le maire de Londres Sadiq Khan.

Depuis qu’il est devenu maire en 2016, il a affirmé qu’il y avait eu une “prolifération de la violence au couteau”.

M. Rose a déclaré que plus tôt M. Khan démissionnerait, plus tôt “les Londoniens pourront commencer à espérer un avenir plus sûr”.

Le fondateur du London Real Party a déclaré à Express.co.uk : “C’est simple. Le désastreux maire de Spin doit faire ce qu’il faut, admettre qu’il n’est pas à la hauteur et démissionner.

« Les Londoniens méritent mieux en matière de criminalité, et une évaluation précise du bilan de Sadiq Khan en matière de criminalité suggérerait que les critiques généralisées sont tout à fait justifiées.

“L’impact de son manque de leadership sur ce domaine politique critique est évident pour tous, laissant une ville en crise tandis que le maire continue de se cacher dans sa tour d’ivoire à l’hôtel de ville, tout en lançant de nouvelles initiatives de relations publiques et en assistant à des séances de photos .

“Avec aucune solution à l’horizon sous sa direction, plus tôt Khan démissionnera, plus tôt les Londoniens pourront commencer à espérer un avenir plus sûr.”

M. Khan a précédemment déclaré: “Je m’engage à être dur contre la criminalité en investissant plus dans la police que tout autre maire, et à lutter contre les causes de la criminalité en finançant des centaines d’opportunités positives pour les jeunes Londoniens dans les quartiers à forte criminalité de la capitale.”