Un coup de pouce massif à Southampton alors que l’homme vedette met officiellement fin aux discussions sur le transfert de Villa

Southampton a reçu un énorme coup de pouce avec le capitaine du club James Ward-Prowse qui a écrit un nouveau contrat de cinq ans à St Marys.

Le milieu de terrain est devenu l’une des principales stars du club au cours des deux dernières années, s’épanouissant sous la direction de Ralph Hasenhuttl. L’arrivée de l’Autrichien a transformé le milieu de terrain d’un joueur peu imposant et un peu partiel en un démarreur cloué et un international anglais.

À la fin de la saison dernière, il a battu un record de Premier League, devenant le premier milieu de terrain de l’histoire de la compétition à jouer chaque minute de campagnes consécutives.

Et naturellement, sa progression dans l’équipe des Saints a attiré l’attention des plus hauts gradés de la chaîne alimentaire du football.

Aston Villa tenait beaucoup à l’emmener dans les Midlands. L’équipe de Dean Smith a fait preuve d’une grande ambition dans la fenêtre de transfert de cet été.

Ils sont entrés avec une offre de 25 millions de livres sterling pour le joueur de 26 ans. Mais cela n’allait jamais inciter leurs rivaux de Premier League à vendre.

Après avoir lié leur skipper à une prolongation de contrat l’été dernier pour le garder au club jusqu’en 2025, les Saints ont qualifié cette offre de “dérisoire”.

Il est alors apparu qu’ils ne seraient pas ouverts à la vente cet été quels que soient les frais encourus.

Maintenant, l’homme lui-même a mis fin à tout espoir que Villa avait en acceptant de nouvelles conditions sur la côte sud.

S’adressant au site Web du club de Southampton, Ward-Prowse a déclaré: «Je suis sur la lune. Je pense que je suis probablement l’homme le plus heureux du monde en ce moment. Pour arriver à cette décision, je pense que cela a été énorme et c’est un grand pas en avant.

« Engager à nouveau mon avenir dans ce club de football est quelque chose dont je suis incroyablement fier et un nouveau chapitre commence maintenant pour moi.

« C’est probablement la première fois de ma carrière que j’ai ce lien et cette conversation. Mais je pense que j’avais très envie de m’asseoir et de parler au club et cela a fonctionné dans les deux sens.

« Ils se sont assis et m’ont dit leur admiration pour moi et la façon dont ils veulent que je dirige l’équipe – et ce club a tellement fait pour moi.

« Je ne peux pas mettre en mots les opportunités et les chances qu’ils m’ont données. Je suis extrêmement reconnaissant au club d’avoir fait cela.

«Je n’ai pas encore fini ici, il me reste encore beaucoup à donner à ce club de football. Je veux être là pour diriger cette équipe et m’assurer de pouvoir tout redonner et de rendre la confiance que le club m’a témoignée depuis que j’ai huit ans.

Ward-Prowse prolonge son association de 18 ans

Le nouveau contrat signifie que le milieu de terrain poursuivra son association de près de deux décennies avec les Saints.

Il a rejoint l’académie du club il y a 18 ans à l’âge de huit ans et a gravi les échelons jusqu’en 2011.

C’est alors qu’il fait ses débuts en équipe première lors d’un match de Coupe de la Ligue contre Crystal Palace.

Depuis lors, l’Anglais aux huit sélections a disputé 323 apparitions et marqué 33 buts.

La saison dernière a été sa meilleure statistiquement puisqu’il a marqué huit fois et enregistré le même nombre de passes décisives.

