Un coup de pouce olympique pour Fukushima : catastrophe nucléaire et Jeux de la Reconstruction

Le Japon a subi le plus grand tremblement de terre de son histoire le 11 mars 2011 (9,0 sur l’échelle de Richter). Le tsunami a frappé la côte nord-est et endommagé la centrale de Fukushima. La catastrophe a conduit à une catastrophe nucléaire.

Aujourd’hui, plus d’une décennie plus tard, le redressement des régions d’Iwate, Miyagi et Fukshima se poursuit. Vingt mille victimes, contamination radioactive, quarante mille personnes toujours déplacées…

Le 25 mars 2021, la torche olympique a quitté le Centre national d’entraînement J-Village (Naraha, Japon) main dans la main parmi les étudiants.

Plusieurs programmes cherchent à contribuer au long processus vers une récupération complète de la zone. La musique, avec la création d’un groupe pour les plus jeunes, fait sa part.

Les Jeux Olympiques, avec la torche, les hommages lors de la cérémonie d’ouverture et l’explosion médiatique olympique à travers le monde, espèrent relancer la zone et aider à surmonter le traumatisme.

Tokyo 2020 comme un coup de pouce pour Fukushima.