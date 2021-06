Un coup de pouce PLI pour Make in India

in

Bien qu’une image claire du montant total des investissements, dans tous les secteurs, n’émerge pas encore, en fonction des structures et des incitations, les prévisions du Credit Suisse que le PLI pourrait ajouter 1,5 à 2% au PIB de l’exercice 27 ne semblent pas hors de portée.

Avec deux fabricants sous contrat pour Apple et leurs fournisseurs ayant embauché quelque 20 000 travailleurs à eux tous, le programme d’incitation à la production lié à la production (PLI) de 40 000 crores pour les smartphones a pris un bon départ. Les 25 000 emplois visés pourraient bientôt être atteints une fois que le troisième fabricant se lancera. C’est encourageant, tout comme la décision du gouvernement de prolonger la durée du programme pour donner à ceux qui ont perdu à cause de la pandémie une chance de gagner des incitations.

Aussi attrayante que cela puisse paraître sur le papier, sans action rapide sur le terrain pour résoudre les problèmes, l’initiative pourrait échouer. En effet, comme le soulignent les experts, tous les secteurs n’ont pas obtenu un bon accord jusqu’à présent, et le gouvernement devrait entendre les appels à des changements ; certains même prudents, le programme pourrait aller à l’encontre de l’OMC sur le front des exportations, mais cela peut être abordé plus tard. Pour le moment, il est encourageant que Foxconn et Wistron aient dépassé leurs objectifs d’investissement pour l’exercice 21 de Rs 250 crore chacun, bien que la pandémie les ait laissés en deçà de leurs objectifs de vente de Rs 4 000 crore.

Pour l’instant, le gouvernement a prévu des incitations d’une valeur de Rs 2 lakh crore – dans 13 secteurs – dont l’espace automobile et des pièces automobiles a empoché le plus gros morceau (Rs 57 000 crore). Cela peut ne pas sembler très important, mais c’est un début. L’initiative, un effort basé sur les résultats, a de meilleures chances de succès puisque la structure d’incitation est clairement définie et ciblée.

Il est basé sur des mesures de ventes et d’efficacité supplémentaires, y compris des niveaux d’indigénisation faciles à mesurer, plutôt que des bénéfices ou des impôts. Les incitations fiscales entrent immédiatement en vigueur et encouragent les entreprises à continuer d’investir. Certes, seul un nombre limité d’entreprises, dans n’importe quel secteur, peut utiliser les avantages, mais c’est suffisant pour faire fonctionner l’écosystème. Surtout, le programme est soutenu par des ressources raisonnablement importantes qui n’ont pas besoin d’être dépensées en une seule fois mais au fil du temps, donnant ainsi au gouvernement le temps de les allouer. Les investissements réalisés par les fabricants peuvent également être progressivement supprimés.

Tous les secteurs ne peuvent pas voir une réponse enthousiaste. Par exemple, il y a eu moins de gagnants que prévu dans le domaine des médicaments en vrac et des dispositifs médicaux. L’absence d’une forte présence de vendeurs dans le pays et des importations bon marché ont rendu la fabrication locale non compétitive pour certains secteurs. Le PLI pourrait faire en sorte qu’il soit intéressant pour certains — l’industrie relativement petite des RAC (réfrigération et climatisation), par exemple — d’investir dans des composants.

Parmi les secteurs les plus prometteurs figure les batteries ACC pour lesquelles le PLI envisage une incitation de Rs 18 100 crore, sur cinq ans, pour attirer un investissement de Rs 45 000 crore pour une capacité de 55 GWh. L’idée est d’essayer d’économiser sur les importations de Rs 20 000 crore par an. Il existe des bonus intégrés – au-delà de la subvention initiale qui est plafonnée à 2 000 Rs / kWh – allant jusqu’à 3 600-4 500 Rs / kWh.

Les conditions sont assez flexibles ; la technologie peut être destinée à plusieurs applications, aucune collaboration n’est nécessaire, le niveau de localisation est de 60 % raisonnable et il n’y a aucune restriction sur l’utilisation finale ou les marchés. Si tout se passe bien, les experts pensent que le coût des cellules pourrait être ramené à moins de 60-70 $/Kwh. Compte tenu de la poussée de l’Inde sur l’énergie verte, le gouvernement devrait faire un effort supplémentaire pour régler les problèmes que les fabricants pourraient rencontrer. Bien qu’une image claire du montant total des investissements, dans tous les secteurs, n’émerge pas encore, en fonction des structures et des incitations, les prévisions du Credit Suisse que le PLI pourrait ajouter 1,5 à 2% au PIB de l’exercice 27 ne semblent pas hors de portée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.