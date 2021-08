Un coup d’œil à l’intérieur de certains téléphones Android robustes révèle les raccourcis que certains fabricants de téléphones sont prêts à prendre

La plupart des gens ne cherchent pas à acheter le meilleur téléphone Android robuste lorsqu’ils font leurs achats, car ils n’en ont vraiment pas besoin. Ils ont tendance à être volumineux, ils ne sont généralement pas très beaux, ils ne rentrent souvent pas dans les poches ou les supports de téléphone, et pris ensemble, ces facteurs sont un peu plus que quiconque est prêt à sacrifier. Heureusement, des entreprises comme Bullitt et Nokia les fabriquent pour ceux qui en ont besoin.

Pour certains d’entre nous, un téléphone robuste est indispensable. Votre téléphone premium brillant, mince et à dos de verre ne serait pas en mesure de supporter les abus de la vie quotidienne sur un chantier de construction ou sur la hanche d’un premier intervenant. Il existe un marché pour les téléphones robustes, mais comme Samsung semble avoir abandonné l’idée, il est rempli de téléphones qui ne crient pas “phare”. Heureusement, leur prix n’est pas non plus le même que celui d’un Galaxy S21 – certains téléphones robustes de marques chinoises coûtent moins de 200 $. Mais il s’avère qu’il y a une raison pour laquelle certains peuvent être vendus si bas.

CCS Insight a déchiré trois téléphones robustes populaires pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur. C’est génial parce que personne ne veut déchirer un téléphone qu’il vient d’acheter, mais nous sommes tous curieux de savoir ce qui les motive. CSS Insight a ouvert les téléphones de CAT (fabriqués par Bullitt), Blackview et Doogee. Ce sont des téléphones que vous pouvez acheter sur Amazon et qui sont généralement bien accueillis par les personnes qui les achètent.

Ce qu’ils ont trouvé raconte une histoire. Les téléphones de marque CAT n’essayent pas de rivaliser avec les téléphones haut de gamme de Samsung ou de Google. Au lieu de cela, ils sont conçus pour être résistants aux normes MIL-SPEC (ce qui signifie que vous pouvez vaincre la lumière du jour et qu’ils ne se cassent pas) et faire tout ce dont vous avez besoin d’un téléphone. Le CAT S42 n’est pas le modèle le plus cher ou le plus récent disponible, mais c’est l’un des plus vendus à 299 $.

Pour beaucoup, un bon téléphone Android robuste et bon marché est une aubaine.

La concurrence des marques chinoises Doogee et Blackview se vend également bien dans leur catégorie, et les utilisateurs semblent satisfaits de leur fonctionnalité. La différence est que ces téléphones se vendent tous les deux pour moins de 200 $ et, dans certains cas, ont de meilleures spécifications que le modèle de valeur de CAT. Les trois téléphones étaient étanches et ont passé les tests MIL-SPEC, mais les choses à l’intérieur ont déraillé.

Certaines des différences les plus préoccupantes que CSS Insight a trouvées dans les composants étaient que les pièces génériques ont été retravaillées lors de l’assemblage pour les adapter à l’intérieur du châssis étanche, les composants de la caméra ont été remplacés par des “mannequins” destinés à remplir les découpes de la caméra dans la vitre arrière au lieu de caméras réelles, et que certaines pièces n’étaient pas nouvelles ; le fabricant semblait utiliser des pièces usagées à l’intérieur d’un tout nouveau smartphone.

Source : CSS Insight

Les deux premiers problèmes ne sont pas vraiment un gros problème. Tant que les téléphones conservent leurs indices IP et MIL-SPEC, peu importe que les antennes doivent être ajustées ou que les trous pour les caméras supplémentaires soient remplis de disques en plastique noir. Mais le fait que ce qui semble être des pièces d’occasion se trouve à l’intérieur de ces téléphones est une autre histoire. Android Central a contacté Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy pour savoir ce qu’il pensait de ces pratiques.

Couper les coins ronds réduit également les coûts et le prix de vente au détail. Mais vos clients ont besoin de savoir.

Sag est dans cette industrie depuis longtemps et il a semblé vraiment surpris. Il a déclaré que ces fabricants de téléphones “semblaient certainement faire des sacrifices de plusieurs manières pour rivaliser avec les téléphones robustes les plus chers en termes de prix” et confirme nos propres réflexions sur ce que nous voyons dans l’article de CSS Insight.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Comme mentionné, les utilisateurs qui achètent ces téléphones robustes à moins de 200 $ laissent peu de mauvaises critiques et semblent être satisfaits d’en avoir pour leur argent. C’est vraiment tout ce que tout le monde veut – avoir l’impression que ce qu’ils ont acheté valait le prix demandé.

Source : CSS Insight

Quoi est une mauvaise chose est un fabricant de téléphones qui met des pièces usagées à l’intérieur d’un téléphone sans les divulguer. J’imagine que ce ne sont pas des pièces sorties de la benne à ordures ou quoi que ce soit d’aussi mauvais, et les composants “recertifiés” peuvent être aussi bons ou meilleurs que les nouveaux. Mais les consommateurs ont le droit de savoir que la raison pour laquelle le téléphone qu’ils achètent est si bon marché est qu’il est rempli de pièces de rechange d’autres téléphones, y compris des pièces d’occasion.

Nous avons contacté Blackview et Doogee pour commentaires, bien qu’aucun n’ait répondu à ce jour. Nous mettrons à jour cet article en conséquence si et quand cela se produira. M. Sag, cependant, a encore une fois confirmé nos pensées :

Bien qu’il soit bon d’être compétitif sur le prix, certains coins ne devraient pas être coupés, et si des pièces usagées sont effectivement utilisées, le consommateur a le droit de savoir. Tous les consommateurs ne s’en soucient pas ; en fait, certains peuvent être parfaitement d’accord tant qu’ils comprennent que c’est pourquoi leurs appareils sont si peu coûteux.

Je ne suis pom-pom girl pour aucune marque. Je ne possède pas de téléphone CAT et je n’ai pas l’intention de m’acheter un téléphone Android robuste et bon marché. Mais ce démontage multi-appareils montre qu’il y a une raison pour laquelle le CAT S42 coûte 100 $ de plus – il est conçu pour être robuste alors que la concurrence moins chère ne l’est tout simplement pas. CSS Insight termine son article par des paroles de sagesse : les fabricants chinois à bas prix semblent masquer les grandes différences de qualité de conception, se penchant sur l’apparence, plutôt que sur la qualité, de la robustesse.

Caveat emptor – acheteur méfiez-vous.