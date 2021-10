Un coup du chapeau de Mohamed Salah signale la relève de la garde dans le football mondial

On le dit depuis des semaines, mais aujourd’hui, une déclaration est devenue un fait. Mohamed Salah est le meilleur footballeur du monde. L’Egyptien commence à se sentir comme une rareté, un joueur si riche en histoire, désormais si immortalisé, qu’il ne peut plus être ignoré. Et, si certains osaient encore baisser le nez devant ses capacités avant un voyage à Old Trafford, un triplé et une victoire 5-0 plus tard devraient rendre ces fous de douter qu’il se sente aussi rouge que ceux qui portent les couleurs de Manchester United.

Ce fut une raclée dès le départ, avec Naby Keita et Diogo Jota faisant deux avant la marque des 15 minutes, et le doublé de Salah en faisant quatre à la mi-course. La plus grande critique qui puisse être adressée à United est peut-être que cela aurait dû être plus.

Cela ressemblait à l’intimidation de Chelsea à Norwich. Sauf que ce n’était pas un challenger pour le titre contre un favori de la relégation – bien que cela puisse être d’ici la fin de la saison. C’était Manchester United ; c’était Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, l’un des plus gros dépensiers de l’été contre Liverpool – une équipe que certains ont naïvement radiée avant qu’un ballon ne soit botté après que leur chéquier n’ait pas été affiché avec autant d’exigence.

C’était une déclaration. Un message cinq étoiles au reste de la Premier League. Signé, scellé, délivré, Mohamed Salah.

Le triplé de Mohamed Salah à Old Trafford représente la relève de la garde

L’après-midi parfait pour Mohamed Salah et Liverpool

Mis à part la blessure de Naby Keita, Liverpool n’aurait pas pu passer un meilleur après-midi. Le décor était planté – un décor qui ne mettrait pas en vedette Fabinho, Joel Matip, Sadio Mane dès le départ ou Thiago Alcantara. Les gros titres ont déjà été écrits sur Ronaldo sauvant une fois de plus United. Ou, quelque chose dans le style de Solskjaer faisant preuve de résilience. 90 minutes et beaucoup de rires de Scouse résonnaient plus tard autour d’Old Trafford, cependant, et toute forme de résilience avait été brutalement écrasée.

Car ce n’était pas seulement la manière dont Manchester United a perdu. C’était aussi l’effet comique. Harry Maguire et Victor Lindelof entrent en collision avant le deuxième but ; Le but de Ronaldo exclu par VAR; Arrivée de Paul Pogba, et départ très rapide. Chaque aspect de ce qui semblait être une incroyable pièce de cinéma comique s’est parfaitement mis en place.

Bien sûr, pour les fans de United, c’était un spectacle d’horreur. Pour tous ceux qui ont regardé cet été les Red Devils éclabousser l’argent, c’était aussi bien qu’ils riront jusqu’à la prochaine sortie de United.

Superbe Salah prend place au trône

Il y a eu beaucoup de flashs dans le football au fil des ans, alors que nous voyons des indices de la relève de la garde. Mais, il faut plus qu’une simple étincelle. Il faut de la cohérence, des trophées et du leadership – toutes les qualités que possède Salah. Comme si le message n’était pas assez clair ; comme si sa qualité n’était pas prouvée, Salah s’est emparé du ballon de match devant Cristiano Ronaldo. Et, avec ce ballon de match, a également déplacé la couronne au sommet de sa tête.

Manchester United a reçu une leçon; Ronaldo a reçu une prise de conscience, et peut-être quelques regrets. Et Liverpool a envoyé une déclaration.

