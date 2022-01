Un coup dur pour les Rangers alors que Blackburn présente un plan pour la star de Leeds Crysencio Summerville

Leeds United envisagera une deuxième approche de prêt pour Crysencio Summerville après l’action de la FA Cup de ce week-end, avec Blackburn Rovers apparemment favoris pour sa signature.

Le Néerlandais de 20 ans a fait irruption dans l’équipe de Leeds cette saison et s’est bien comporté lors de ses sept apparitions à ce jour. Il n’a fait qu’un seul départ jusqu’à présent et Leeds serait ouvert à son départ en prêt pour approfondir son expérience.

Cela a incité les Rangers à exprimer leur intérêt pour l’ancien jeune de Feyenoord.

Cependant, ils ne sont pas seuls dans leur admiration pour Summerville et un rapport affirme que Blackburn a maintenant pris contact.

Selon Football Insider, le patron des Rovers, Tony Mowbray, souhaite que Summerville soit signé en remplacement d’Ian Poveda.

Le joueur large a vu son prêt d’une saison à Ewood Park prendre fin prématurément en novembre suite à une blessure à la cheville. L’ancien homme de Manchester City a récemment été aperçu en vacances à Abu Dhabi.

Cependant, Mowbray aurait jeté son dévolu sur Summerville comme remplaçant potentiel.

Leeds, cependant, retarde toute décision sur Summerville jusqu’après le match de troisième tour de la FA Cup dimanche à West Ham.

Summerville dans l’équipe pour affronter West Ham

Le Néerlandais fait partie de l’équipe de Leeds et pourrait même commencer si Marcelo Bielsa joue une équipe affaiblie.

Leeds manque actuellement d’options d’attaque après Joe Gelhardt et Tyler Roberts ont été ajoutés à leur liste de blessures.

Et tandis que Patrick Bamford revient dans l’équipe de la journée dimanche, Rodrigo Moreno reste également à l’écart.

Leeds pourrait également chercher à retarder davantage tout déménagement pour Summerville jusqu’à la fin janvier. Mais alors, Roberts et Gelhardt devraient être de retour en lice. En outre, ils pourraient également en savoir plus sur la blessure au talon qui cause des problèmes à Rodrigo.

Mowbray doit également remplacer Clarkson

Blackburn est actuellement deuxième du championnat et cherche bien pour la promotion.

Cependant, leurs espoirs de promotion se heurtent à une phase critique avec les vautours qui tournent autour de Ben Brereton Diaz.

De plus, Blackburn est également un joueur plus léger après Liverpool a choisi de rappeler Leighton Clarkson.

Il n’a disputé que sept matchs, dont trois en tant que remplaçant.

Pourtant, Mowbray a déclaré qu’il regrettait finalement la situation pour un joueur qu’il a qualifié de « merveilleux ».

« Au cours des deux derniers mois, lorsque l’équipe a vraiment démarré, il a été très difficile pour lui d’entrer », a déclaré le manager sur le site officiel de Blackburn.

«C’est un footballeur merveilleux avec un poids de passe merveilleux et une vision incroyable. Il frappe toutes sortes de passes et a l’air d’un joueur fantastique à l’entraînement.

« Un garçon avec autant de talent qu’il a, il doit jouer au football. C’est presque criminel qu’il soit assis sur un banc plutôt que de jouer un samedi ou un mardi.

« J’espère qu’il pourra trouver un club où il pourra jouer beaucoup et montrer à quel point il est un bon joueur. »

