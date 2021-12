Un coup pour la santé des NBFC : compte tenu de l’argent public en jeu, le cadre révisé de l’APC pour les NBFC est le bienvenu

Le cadre révisé d’action corrective rapide (APC) pour les NBFC est une étape bienvenue compte tenu de l’argent public qui est en jeu

Par Ashvin Parekh

La Reserve Bank of India (RBI) avait introduit le Cadre d’action corrective rapide (PCA) pour les banques commerciales programmées en 2002. L’objectif du cadre PCA est de permettre une intervention prudentielle au moment opportun et exige de l’entité supervisée qu’elle initie et mette en œuvre des mesures correctives. en temps opportun pour rétablir sa santé financière. La santé financière est déterminée en fonction de paramètres relatifs au capital, à la qualité des actifs et à la rentabilité de l’entité. Le cadre PCA est également destiné à servir d’outil pour une discipline de marché efficace. La discipline de marché est revue sur la qualité de la gouvernance, qui comprend les décisions du conseil d’administration et de la haute direction qui peuvent avoir un impact sur la santé financière de la banque. Après avoir introduit avec succès le cadre PCA et son évaluation régulière, tant le régulateur que le système ont restauré la santé financière des banques

Les NBFC, au cours des cinq dernières années, ont accru leur part dans l’intermédiation de l’épargne et du crédit (prêts) et ont acquis un rôle beaucoup plus important dans l’économie. Les NBFC, acceptant des dépôts et des non-dépôts ainsi que d’autres catégories, dépendent dans une large mesure des fonds publics. Leur santé financière impose un risque systémique et, dans cette mesure, l’introduction par la RBI du règlement basé sur l’échelle (SBR) et d’un cadre révisé pour les NBFC est un contrôle bienvenu.

En octobre 2021, la RBI a introduit l’étendue des réglementations applicables et l’intervention prudentielle en fonction de la taille des opérations d’une NBFC, pour différentes catégories de ces entités. Le cadre révisé reconnaît l’étendue du risque systémique que les entités posent pour la stabilité financière.

L’itération de décembre du cadre PCA pour les NBFC ajoute plus de clarté en ce qui concerne l’étendue de l’intervention de surveillance et la conformité de la part des NBFC, afin de réduire les surprises de défaillances de NBFC en observant la santé financière de manière continue. Le cadre articule les paramètres financiers sur le capital, la qualité des actifs, la rentabilité, la valeur nette et les ratios de levier (tels qu’applicables aux différentes catégories de NBFC) ; des seuils de risque ont été annoncés pour déterminer la santé financière d’une NBFC. Différents seuils sont définis une fois qu’un NBFC franchit la ligne de santé de base, et à partir du seuil 1, le cadre impose des actions correctives de nature obligatoire et discrétionnaire. Si une NBFC améliore sa santé financière et sort du seuil 1, alors les actions correctives sont progressivement retirées. En revanche, si sa santé financière se détériore ou qu’une entité est déjà dans le seuil 2 ou 3, alors, en plus des actions correctives applicables au premier seuil, des actions supplémentaires sont mandatées. Presque comme dans le cas des banques commerciales programmées, les actions correctives visent à renforcer le capital de cette NBFC et à responsabiliser davantage les promoteurs pour qu’ils apportent plus de capital. En plus de cela, d’autres actions sont prescrites dans le domaine du recouvrement des créances irrécouvrables, de la gouvernance, allant de l’engagement avec le conseil d’administration de la NBFC sur divers aspects, comme jugé approprié. Les actions peuvent conduire à la résolution d’une NBFC en une fusion de différentes entités, ou à sa reconstruction ou à sa division. Cela pourrait également conduire à un dépôt de bilan ou à la délivrance d’un avis de justification pour l’annulation de la licence ou même la liquidation de la NBFC.

Il y a eu un débat sain pour savoir si les cadres de l’APC fonctionnent ou s’ils accélèrent simplement la fermeture d’une institution financière. Ceux qui ne sont pas favorables à la restriction du fonctionnement d’une institution financière soutiennent qu’une institution peut devenir saine si les paramètres économiques de la géographie dans laquelle elle opère deviennent plus propices. Leurs arguments blâment des facteurs externes, y compris le cadre réglementaire en vigueur, pour la performance des NBFC. Il faut cependant reconnaître que de tels arguments ne tiennent pas la route lorsque les faits sous-jacents à la performance de l’institution sont examinés. Plus important encore, le fait que ces institutions tirent des fonds du public ne doit pas être oublié. Le déploiement des fonds publics nécessite une vigilance constante et une tolérance zéro pour la non-performance. Une évaluation des états financiers des NBFC suggère une grande dépendance à l’égard des fonds du public et du système bancaire, à la fois sous forme de dette et de capitaux propres dans le cas des entités cotées

Une évaluation du cadre PCA dans le système bancaire fait apparaître des résultats très intéressants. Sur le nombre total de banques placées sous PCA – environ 11 banques en 2018 – beaucoup sont déjà sorties du cadre en renforçant considérablement leurs paramètres financiers et en se concentrant sur le redressement. Leur histoire à succès devrait encourager l’industrie à évaluer le changement dans l’approche que ces banques ont conçue et mise en œuvre avec succès, et à développer un moyen de renforcer leurs performances. Même les grandes banques de cette liste ont réussi à sortir du cadre. Les NBFC avec des paramètres financiers faibles devraient se concentrer sur l’élaboration de leurs plans à court, moyen et long terme pour avoir une reprise durable. Le message clé ici est de rétablir la santé plutôt que de trouver des excuses.

L’auteur est associé directeur, Ashvin Parekh Advisory Services LLP. Les vues sont personnelles.

