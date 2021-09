Un couple « a tiré dessus » après avoir construit une clôture pour empêcher les clients de la friterie de manger sur le rebord de la fenêtre | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La fusillade s’est produite après une dispute au-dessus d’une clôture de quatre pieds de haut à l’extérieur de la maison à côté de la friterie. Un homme a maintenant été libéré sous caution pour avoir tiré un coup de fusil à air comprimé sur Christine et Stephen Williams alors qu’ils travaillaient sur la nouvelle clôture. Maintenant, des ouvriers municipaux, armés d’outils électriques, ont dissimulé la clôture.

Cependant, le couple, Christine Williams, 50 ans, et son mari Stephen, 57 ans, ont fait part de leur intention de remettre la clôture “tout de suite”.

Ils ont fait valoir que la construction d’une telle structure est dans leur droit selon les actes de leur maison.

Les relations avec les autres voisins se sont détériorées pendant la crise du coronavirus lorsque le propriétaire de la friterie a délimité des espaces pour que les clients attendent devant son magasin.

Cela signifiait que les clients faisaient maintenant la queue devant la fenêtre avant de la Williams.

“Il ne s’agit pas de gens qui mangent des chips assis sur le rebord de notre fenêtre.

“Cela ne s’est jamais produit car nous n’en avons pas, mais nous ne voulons pas que les gens fassent la queue devant notre fenêtre tous les soirs.

“Tout cela m’a traumatisé. Jeudi, après que nous soyons tous les deux rentrés du travail, mon mari est sorti pour travailler sur la clôture et j’étais assise sur une chaise à l’avant en lui tenant compagnie avec notre chien.

“Soudain, j’ai vu un homme de l’autre côté de la route avec une arme pointée directement sur moi.

“J’ai crié après Stephen qui m’a éloigné au moment où le coup de feu a été tiré.

« Ensuite, nous avons entendu des acclamations venant de la friterie.

“C’était terrifiant.

“Je suis vraiment secoué par tout ça.

“Nous avons eu des examens médico-légaux ici jusqu’au petit matin.

“Maintenant, on me dit que l’homme qu’ils ont arrêté a été libéré sous caution.

“C’est très effrayant quand il habite à seulement quelques rues de là.”

Un porte-parole de la police de Northumberland a déclaré: “Peu avant 18h50 hier, la police a reçu un rapport de préoccupation pour la sécurité à la suite d’une perturbation sur Victoria Crescent à Alnwick.

“Il a été signalé que deux parties avaient été impliquées dans un différend, au cours duquel une arme à air comprimé avait été déchargée contre un mur.

“Personne n’a été blessé mais par mesure de précaution, des agents de l’Unité de soutien aux armes à feu (FSU) de la Force se sont rendus sur les lieux.

« Un homme, âgé de 34 ans, a été arrêté et est actuellement en détention, aidant aux enquêtes.

“Il n’y a pas de menace pour le grand public pour le moment et on pense que toutes les personnes impliquées se connaissent.

“Des officiers restent dans la zone aujourd’hui pour effectuer des patrouilles, donc toute personne ayant des inquiétudes doit se faire connaître.”

La décision du couple d’ériger la clôture a été critiquée par un conseiller municipal.

Cllr Gordon Castle, membre du quartier d’Alnwick pour le conseil du comté de Northumberland, a déclaré: “J’ai soulevé cela avec les officiers du County Hall au plus haut niveau.

“M. Williams prétend avoir des actes indiquant la propriété de l’endroit où se trouve maintenant sa clôture.

“J’ai du mal à croire qu’il soit allé de l’avant avant toute résolution concernant les autoroutes du comté, surtout compte tenu de l’impact sur les piétons et les enfants qui se rendent à l’école à pied.

“Des réunions sont prévues pour trouver la voie légale et je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus, mais j’ai envoyé des photos et expliqué aux agents que je reçois de nombreux messages de plainte.”