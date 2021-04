Un couple américain se marie sur la blockchain Ethereum pour 372 £

Peter Kacherginsky et Rebecca Rose, un couple californien se sont mariés sur la blockchain Ethereum. Rose a annoncé cette nouvelle par une tempête de tweets le 3 avril, notant qu’elle et Kacherginsky s’étaient mariés le 14 mars. Le mariage blockchain aurait été en plus d’une cérémonie juive traditionnelle. Il a cherché à cimenter les vœux du couple de manière personnalisée, car Kacherginsky et Rose travaillent tous les deux sur l’échange Coinbase.

Expliquant la décision de se marier sur la blockchain, Rose a déclaré que si la plupart des gens préfèrent se marier dans un lieu de culte religieux, sur une plage ou dans les montagnes, elle et Kacherginsky se sont installés pour la blockchain.

En décomposant le processus qui a conduit à leur mariage basé sur la blockchain, Rose a déclaré que Kacherginsky avait écrit un contrat intelligent Ethereum appelé Tabaat (hébreu pour anneau). Ce contrat intelligent a créé des anneaux tokenisés sous la forme de jetons non fongibles (NFT) appelés TBT. Rose et Kacherginsky ont reçu des jetons TBT dans leurs portefeuilles pour marquer l’échange de l’alliance.

Un mariage de 372 livres

Kacherginsky aurait terminé le travail sur le contrat intelligent de Tabaat quatre jours avant le mariage. À 2218 lignes, la création du contrat intelligent a vu la paire se séparer avec 0,25 ETH (environ 364,84 livres). Une heure après la création de Tabaat, Kacherginsky et Rose ont effectué trois transactions d’une valeur de 0,0048 ETH (environ 7 £), portant le total à 371,84 £.

La cérémonie comprenait deux transactions, qui impliquaient le transfert de jetons TBT de contrat intelligent à Rose et Kacherginsky. L’ensemble du processus n’a pris que quatre minutes pour que le mariage soit validé sur la blockchain Ethereum. Le processus de validation impliquait l’exploitation minière, dans laquelle la paire se séparait avec 36,13 livres supplémentaires.

Selon Rose, les NFT sont intégrés avec une animation de deux cercles fusionnant dans un cercle plus grand. Cela symbolise deux corps différents devenant un, illustrant le concept central des mariages.

Il a ajouté que des images d’anneaux numériques cachés dans des jetons TBT apparaîtront sur leurs portefeuilles cryptographiques, servant de rappel constant du lien permanent qu’ils représentent. En effet, la blockchain sera là pour toujours, contrairement aux objets physiques. Tout en faisant la promotion de la technologie, Rose a déclaré qu’elle était imparable, résistante à la censure et qu’elle n’avait besoin de la permission de personne. Elle a comparé ces attributs à l’amour, notant que rien ne peut être plus romantique qu’une combinaison des caractéristiques ci-dessus.

À travers ce mariage, Kacherginsky et Rose ont décrit l’efficacité de la blockchain pour réduire les coûts, car un mariage physique moyen aux États-Unis coûte environ 18 070 livres.

