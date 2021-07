Un couple attrape enfin un surf en rêve pour amener une installation de vagues artificielles dans la région de Seattle

Un jeune surfeur sculpte sur la vague artificielle d’EpicSurf créée par un couple de Seattle. (Photo CitySurf)

Le surf n’est pas le sport le plus facile à apprendre. Mais obtenir un soutien financier, sécuriser un terrain et construire une vague artificielle en eau profonde pour surfer dans la région de Seattle est définitivement plus difficile.

John et Trisha Hoss ont appris de leur expérience au cours des cinq dernières années en essayant et en essayant de transformer leur concept CitySurf en réalité. Pour ne pas trop s’appuyer sur un terme populaire auprès de leur future clientèle, les Hosse sont ravis d’où ils sont maintenant. Ils n’avaient qu’à traverser le pays pour y arriver.

La technologie développée par John Hoss, auparavant sous le nom de « Rogue Wave », est désormais « EpicSurf » et sera fabriquée, vendue et entretenue par Aquatic Development Group (ADG), une entreprise du nord de l’État de New York avec des décennies d’expérience dans le domaine aquatique et de divertissement. industrie.

La vague stationnaire de Hoss a fait ses débuts fin juin – le point culminant de ce que les co-fondateurs ont appelé des années de sang, de sueur et de larmes. La plus grande partie de la bataille a été d’essayer de convaincre les investisseurs traditionnels de Seattle axé sur les logiciels que le matériel pouvait fonctionner.

“Ce fut une expérience douloureuse”, a déclaré John Hoss à .. “Nous devions vraiment croire en la physique et croire en l’économie pour ne pas abandonner.”

“Cela nous a juste obligés à travailler plus dur et à aller au-delà des sources de financement habituelles”, a ajouté Trisha Hoss.

John et Trisha Hoss avec un camion plein d’équipements utilisés pour construire leur vague à New York. (Photo CitySurf)

Le couple a parcouru 2 500 miles au milieu de la pandémie de COVID-19, pour passer cinq mois au siège d’ADG au nord d’Albany, NY, pour construire un concept de vague que Hoss avait essayé de vendre via des simulations sur son ordinateur.

EpicSurf produit une vague d’eau qui peut être ajustée entre 3 et 5 pieds, pour une expérience de surf plus authentique que les machines qui poussent une fine feuille d’eau sur une surface formée. Une empreinte de la taille d’un court de tennis rend la technologie idéale pour les parcs à thème ou les environnements urbains, et atteint l’objectif de rendre le sport océanique du surf plus accessible à un plus grand nombre de personnes.

ADG et les Hosses ont accueilli une poignée de surfeurs professionnels, dont la célébrité YouTube Ben Gravy (ci-dessous) dont les vidéos le montrent surfer sur toutes sortes de vagues. Gravy l’a qualifié d'”expérience totalement géniale” et a déclaré qu’il avait “plus de plaisir à le déchiqueter sur cette vague que sur n’importe quelle autre vague, n’importe où”.

Après des mois de tests et de modifications techniques, les Hosses étaient hors d’eux en juin en regardant les enfants et les pros surfer sur la vague qu’ils savaient qu’ils pouvaient construire.

«Ce fut l’un des meilleurs jours de notre vie, juste avec nous marier et avoir des enfants. C’était très spécial », a déclaré John Hoss.

De retour à Seattle, le rêve CitySurf est toujours vivant. Les Hosses prévoient toujours de construire des installations dotées de la vague EpicSurf attachées aux restaurants dirigés par le chef de Seattle Jason Stoneburner. Le plan est un peu réduit par rapport à son point de départ il y a quelques années et nécessiterait une empreinte de 6 000 pieds carrés au lieu de 13 000.

« Nous en avons appris beaucoup plus sur l’industrie. Nous avons affiné notre plan d’affaires », a déclaré John Hoss. « Nous semblions un peu trop gros. Nous avons appris à nos dépens que nous ne pouvions pas le financer sans prouver la technologie. Nous sommes donc retournés à la planche à dessin.

Le couple cherche toujours à Issaquah, Washington, pour le premier emplacement CitySurf et se rapproche de la sécurisation d’une propriété.

La vague EpicSurf dans un parking du nord de l’État de New York. (Photo CitySurf)

Mais ils ne seront plus la première vague en eau profonde aux États-Unis comme ils l’avaient initialement prévu – et ne seront même pas les premiers dans l’État de Washington. Lakeside Surf, au Slidewaters Waterpark à Chelan, Washington, a battu les Hosses au poing avec une installation qui a ouvert ses portes en mai.

Considéré comme « la plus grande et la plus grande vague stationnaire du monde », Lakeside est alimenté par Citywave, une entreprise qui propose des vagues en Europe et au Japon. John et Trisha Hoss ont été inspirés pour commencer leur voyage après avoir assisté à une compétition de surf à Munich, en Allemagne, dans une installation Citywave.

“Nous avons été battus avec qui a surfé en premier dans une vague en eau profonde, mais c’est un marathon, pas un sprint”, a déclaré John Hoss, ajoutant que CitySurf aura une vague intérieure pour surfer toute la saison. « En hiver quand Chelan est fermé, [surfers] vont être à Issaquah.

Et au final, au cours d’une année où le surf fera ses débuts aux JO, il s’agit d’attirer plus de monde sur ce sport.

“C’est un grand pays”, a déclaré John Hoss. “Plus notre concurrent aura ses vagues là-bas, ça va juste attirer plus de gens dessus.”