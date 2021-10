Un couple bavard a reçu une amende de 100 £ parce qu’il a mis trop de temps à manger son KFC

Tony Long, 77 ans, et sa femme Pauline prenaient leur temps pour retrouver des amis autour d’un poulet frit (Photo: SWNS)

Un couple s’est vu infliger une amende de stationnement de 100 £ – après avoir mis trop de temps à manger au KFC.

Tony Long, 77 ans, et sa femme Pauline, 75 ans, ont rencontré deux amis qu’ils n’avaient pas vus pendant la pandémie pour se rattraper autour d’un poulet frit.

Mais ils ont dépassé de 34 minutes la durée maximale de stationnement d’une heure au Princess Alice Retail Park à Sutton Coldfield.

M. Long, de Birmingham, a déclaré: » Tout ce que nous voulions, c’était rencontrer des amis pour la première fois depuis la pandémie, et nous sommes pénalisés.

«Nous n’avions pas pris de repas avec Roy et Lillian depuis un certain temps, en raison du verrouillage – Roy a également un problème pulmonaire, nous avons donc décidé de nous rencontrer en personne.

« Parce que Roy et Lillian vivent non loin de ce KFC en particulier, nous avons décidé d’y aller.

« Nous nous sommes donné rendez-vous. Ma femme et moi sommes arrivés un peu plus tôt – probablement vers 12h30 et nous nous sommes garés sur le parking et avons attendu leur arrivée.

«Nous avons remarqué à ce moment-là que le parking n’était pas plein et que nous étions les seules personnes à manger à l’intérieur du restaurant.

Le couple a dépassé de 34 minutes la durée maximale d’une heure de stationnement (Photo: SWNS)



Ils ont visité le Princess Alice Retail Park à Sutton Coldfield (Photo: SWNS)

«Je n’ai jamais remarqué de restrictions ou de limites de temps pour le stationnement, j’ai toujours pensé que c’était la même chose que le Tesco à proximité – qui est de trois heures de stationnement gratuit pour les clients.

«Après avoir terminé notre repas, environ une heure plus tard, nous nous sommes séparés. Il aurait été impossible de finir le repas et de rattraper son retard en moins d’une heure.

Les deux grands-parents ont été condamnés à une amende de 100 £ par Smart Parking, avec la possibilité de payer 60 £ dans les deux semaines.

L’ancien magistrat M. Long a fait appel sans succès et a maintenant juré de boycotter la branche de la restauration rapide.

Il a ajouté: «Souvent, les petits caractères sont si petits, vous ne pouvez pas voir ce qui est dit – c’est astucieux la façon dont ils s’y prennent pour mettre une telle signalisation.

Ils ont dit qu’ils boycotteraient la succursale en raison de l’amende (Photo: SWNS)

« J’ai eu beaucoup de soutien de la part de personnes en ligne, elles aussi disant qu’elles n’iraient plus jamais dans ce KFC.

«Ce n’est pas seulement moi, d’autres personnes ont été prises aussi. Nous avons essayé de contacter la ligne de soins KFC, mais nous n’avons eu aucune réponse.

« S’ils veulent perdre de l’argent, en traitant les gens comme ça, ils ne vont pas durer très longtemps.

«J’avais l’habitude de visiter ce KFC tous les jeudis soirs avec ma fille, mais maintenant, je vais plutôt aller dans ma friterie habituelle.

« Ma fille est assez dégoûtée – elles aussi vont le boycotter. »

Mais KFC a maintenant effectué un demi-tour et annulé l’amende de 100 £ infligée au couple.

Un porte-parole du géant de la restauration rapide a déclaré: «Pour que nos parkings fonctionnent correctement, beaucoup d’entre eux ont des limites en place – ce qui est généralement bien, car nos fans n’ont pas tendance à rester avec nous aussi longtemps qu’Anthony l’a fait. .

« Néanmoins, nous sommes vraiment flattés qu’il nous ait choisis pour ses retrouvailles avec des amis, nous avons donc annulé le billet et notre Care Squad nous contacte pour arranger les choses. »

