La famille Big Brother vient de s’agrandir un peu. Dominic et Daniele Briones, anciennement Donato, sont officiellement parents de deux enfants après avoir accueilli leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Lux, le vendredi 19 novembre. Les fiers parents, qui partagent également leur fille de 3 ans, Tennessee Autumn, ont partagé le des nouvelles passionnantes de la naissance de Lux sur Instagram, où ils ont posté d’adorables premières photos de leur petit bout de chou.

Dans sa publication sur Instagram, Dominic a écrit : « Les yeux fatigués, le cœur plein, je ne peux pas perdre. Tu es toujours aimé Lux. » S’ouvrant sur la naissance de Lux à Us Weekly, l’heureux couple a partagé que Lux avait fait son entrée dans le monde à 20h34, pesant 7 livres, 5 onces et mesurant 20 pouces de long. Le couple a expliqué que Lux, qu’ils appelaient gentiment « notre petite lumière », n’avait « pas de deuxième prénom à prendre après sa mère qui n’a pas de deuxième prénom ». Quant à la façon dont ils s’adaptent au fait d’être une famille de quatre personnes, Dani a déclaré au média que Lux « s’intègre parfaitement dans notre petite famille. Sa grande sœur est absolument obsédée par elle et ne la quitte jamais. »

Dominic et Dani se sont rencontrés pour la première fois sur Big Brother. Dani a participé à la série de compétitions de téléréalité CBS à trois reprises au cours des saisons 8, 13 et 22, rencontrant Dominic lors de sa deuxième apparition. Après être devenus rapidement amis, leur relation est devenue romantique une fois la saison terminée en 2011, et le couple s’est marié à Huntington Beach, en Californie, en janvier 2013. Ils ont accueilli leur premier enfant en août 2018.

Avance rapide de trois ans, le couple a annoncé fin septembre de cette année que Dani était enceinte de leur deuxième enfant. Ils ont fait cette annonce via une série de photos de famille partagées sur les réseaux sociaux montrant Dani vêtue d’une robe à fleurs orange et berçant son bébé en pleine croissance. L’alun de Big Brother a sous-titré les instantanés, « 3 + 1 = [heart]. » Sur sa propre page, Dominic a écrit: « mon joli bébé va avoir un autre joli bébé. Notre petite équipe s’agrandit. »

La nouvelle de la naissance de Lux a reçu de nombreux messages de félicitations, une personne commentant le message de Dominic, « Félicitations [Dani] et Dom ! Vous 2 avez une si belle famille ! » Une autre personne a ajouté : « YAY !!!! Tellement heureux pour vous tous… Une autre légende est née ! » Quant à savoir s’il y aura ou non plus de bébés dans le futur, Dani a déclaré à Us Weekly, « la réponse est un non catégorique. Nous n’ajouterons plus de chats qu’à partir de maintenant. »