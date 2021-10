Un couple ‘Big Brother’ sort à Central Park après avoir révélé une romance secrète

Après Big Brother 23, Claire Rehfuss et Derek Xiao ont révélé qu’ils sortaient ensemble, surprenant les fans du monde entier. Depuis qu’elles ont dévoilé leur statut relationnel, les stars de la réalité ont partagé de nombreuses photos et vidéos qui montrent à quel point leur lien est fort. Plus récemment, le couple s’est aventuré dans Central Park à New York et a raconté leur voyage à leurs nombreux fans.

Sur Instagram, Rehfuss a posté quelques photos d’elle et Xiao posant à Central Park. Les deux ont posé pour une photo décontractée dans laquelle on pouvait les voir partager une douce étreinte au milieu d’un magnifique décor de New York. Rehfuss a expliqué qu’elle avait tourné une partie de son matériel promotionnel pour Big Brother 23 à Central Park. Alors, elle a emmené Xiao visiter le lieu où son voyage Big Brother a commencé. Leurs collègues invités de Big Brother 23 ont adoré le message, avec Tiffany Mitchell, Hannah Chaddha et Alyssa Lopez partageant tous des mots gentils.

« Aaa et nous sommes de retour bébé! » elle a légendé les photos. « Fait amusant: la dernière fois que j’étais à Central Park, je tournais mon intro qui a été joué lors de la première de BB23! J’ai emmené Derek visiter tous les endroits où nous avons tourné. » Rehfuss et Xiao résident tous deux à New York. Ils ont déclenché leur relation après avoir tous deux été expulsés de la maison Big Brother.

Lors d’une interview avec Us Weekly, le couple a parlé de leur connexion. Ils ont expliqué que même s’ils étaient proches dans la maison, ils ont vraiment reconnu leur « chimie » une fois arrivés à la maison du jury. Rehfuss a déclaré: « Je pense que nous avons tous les deux vraiment ressenti la chimie une fois que nous sommes arrivés à la maison du jury et que nous pouvions vraiment nous connecter. Nous restions éveillés tard pour parler tous les soirs et nous avons vraiment développé un lien. »

Puisqu’ils ont pu prendre du recul par rapport au jeu à la suite de leurs expulsions respectives, Rehfuss et Xiao ont simplement pu se connecter à un niveau personnel pendant le jury. Xiao a dit que les deux resteraient debout tard à parler pendant des heures et qu’ils se sont vite rendu compte qu’il y avait un lien plus profond là-bas. Il a expliqué: « C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à penser: » Attendez une seconde, pourquoi cela ne s’est-il pas produit dans la maison? Il y a une connexion et une chimie si fortes entre nous. » Je pense que c’était le début de notre réflexion sur ce que cela pourrait être. »