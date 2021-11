Un couple construit une maison inspirée du Seigneur des Anneaux dans laquelle vous pouvez rester

Tom et Amy ont construit leur propre Hobbit House dans le Pays de Galles rural (Photo: Photopia/ Metro.co.uk)

Quand Amy et Tom Jones ont décidé de créer une retraite rurale dans les collines galloises du Powys, ils se sont inspirés des maisons de hobbit de la trilogie du film Le Seigneur des Anneaux.

Le résultat exceptionnel est The Warren, une structure spectaculaire à ossature de chêne à façade de verre nichée sur 300 acres à la ferme Dolassey.

Tout en présentant les courbes caractéristiques et le toit en gazon d’une maison destinée à la famille Baggins au sens large, elle présente un intérieur très peu Hobbiton plus en phase avec un luxueux trou de boulon du 21e siècle.

Construit par Tom avec une petite équipe de constructeurs locaux, le lodge est l’un des trois endroits où les couples ou les familles stressés peuvent s’échapper pour se reposer et se détendre.

« Beaucoup d’agriculteurs de la région commencent à se diversifier », explique Amy, une graphiste qui vit à la ferme Dolassey avec Tom et leurs enfants, Rosa, cinq ans, et Max, trois.

« Nous sommes dans une belle partie du Pays de Galles et nous voulions créer quelque chose d’unique qui ne gâche pas le paysage.

Tom et Amy vivent dans une ferme voisine avec leurs deux jeunes enfants

« Bien que nous aimions les maisons traditionnelles, nous voulions construire quelque chose de plus contemporain. Nous avons de belles vues, il était donc très important d’incorporer beaucoup de portes et de fenêtres en verre. Nous avons envisagé un lodge original et un peu différent, quelque chose qui se démarquerait de la foule.

«Nous avons regardé les maisons des hobbits dans les films du Seigneur des Anneaux, que nous adorons, et avons fait quelques dessins ensemble avant d’engager un architecte. Nous avons pris la forme incurvée intégrée à la colline comme point de départ, mais avons rendu notre version plus légère à l’intérieur.’

Le toit d’herbe se fond parfaitement dans le champ derrière (Photo: Photopia Photography)

Bien que les parents de Tom vivent toujours à la ferme, il est maintenant le principal agriculteur. Plombier de formation, il s’est chargé lui-même de la majeure partie de la construction, y compris les murs en pierres sèches, lorsqu’il n’était pas occupé par la saison de l’agnelage et de l’ensilage.

Une équipe de construction locale père-fils a aidé, tout comme un électricien et un ami qui ont installé les poutres en chêne.

Les moutons semblent heureux avec la maison (Photo: Photopia Photography)

Le palais vitré de trois chambres est un savant mélange de matériaux locaux et d’un design durable et discret.

Les facteurs « wow » à gogo, principalement le toit d’herbe en pente douce, qui se trouve en parfaite harmonie avec le paysage et est même réduit grâce au troupeau de moutons de la ferme !

«Nous avons des agneaux adolescents espiègles au printemps et ils sautent parfois pour le brouter», explique Amy. «Nous envoyons le père de Tom le tondre plusieurs fois au début du printemps pour permettre aux semis de fleurs sauvages d’émerger, et encore une fois en automne pour enlever l’herbe morte. Nous devons l’arroser par temps chaud et lui donner une coupe de cheveux pour le garder en forme.

La façade vitrée offre une vue imprenable sur la campagne galloise (Photo: Photopia Photography)



Vert avec des touches d’or (Photo: Photopia Photography)



Amy a installé des armoires de cuisine vertes Howdens pour un look classique (Photo: Photopia Photography)

Tom a fabriqué la table de la cuisine à partir de vieilles traverses en chêne – dont certaines ont été récupérées dans une grange désaffectée de la ferme – et la pierre qu’il a utilisée pour construire les murs qui donnent sur la colline provenait d’une carrière galloise voisine.

Amy a pris en charge les intérieurs, s’inspirant de Pinterest et Instagram, installant les armoires de cuisine Howdens et mélangeant les articles ménagers et les meubles des grands favoris Anthropologie, Cox & Cox, Made, Smeg et Zara Home, ainsi que The Rattan Company, où elle a trouvé la balançoire qui est toujours un grand succès auprès des invités.

«Je ne voulais pas que ça se sente trop « country » ou tweed. Je voulais créer un espace moderne et tendance avec le confort au cœur », explique Amy. « J’adore le style et la philosophie de Soho Farmhouse, qui embrasse la vie à la ferme, et de l’hôtel Artist Residence à Brighton, qui est très cool avec des touches de couleurs vives.

Les articles ménagers provenaient de grands favoris comme Anthropologie et Zara Home (Photo: Photopia Photography)

«Je suis un minimaliste dans l’âme et j’ai joué beaucoup plus en sécurité avec ma propre maison, en utilisant des nuances plus pâles et tonales, mais les gens viennent ici pour si peu de temps, donc je pense que c’est bien d’être audacieux et de s’amuser avec la couleur. J’adore le canapé orange vif mais je ne suis pas sûr de pouvoir l’avoir chez moi !’

Les touches pratiques incluent des stores, qui sont pris en sandwich entre les panneaux de verre afin qu’ils ne puissent pas être touchés ou se salissent, des surfaces de travail de cuisine en granit qui peuvent résister aux casseroles chaudes et un mélange de parquet en chêne naturel dans les chambres et de carreaux effet bois Mandarin Stone dans le salon, qui sont très durables et faciles à nettoyer.

Le canapé orange funky est un choix audacieux (Photo: Photopia Photography)



Une luxueuse baignoire Lussa Stone et une douche extérieure complètent la salle de bain (Photo: Photopia Photography)

L’achat préféré d’Amy, cependant, est l’impressionnante baignoire circulaire Lusso Stone, qui domine l’immense salle de bain.

« Les gens viennent ici pour s’évader et se détendre et le bain en était un élément clé », dit-elle. « Je voulais revenir très dépouillé, blanc et contemporain après avoir mis une baignoire en cuivre dans l’un de nos autres lodges, qui est difficile à nettoyer, très laborieuse et se tache facilement. »

Une douche extérieure brouille les frontières entre l’extérieur et l’intérieur et le barbecue et le bain à remous sur la terrasse apportent beaucoup de plaisir toute l’année.

La construction a duré un an et c’est le toit en gazon qui s’est avéré être le plus grand défi.

« Nous avons opté pour un toit incurvé pour refléter le paysage, mais l’imperméabilisation était compliquée », explique Amy. «Sous le gazon se trouve un énorme revêtement d’étang semblable à une membrane, qui est goudronné.

Plus : Propriété



« Il y a beaucoup de poids supplémentaire provenant du toit, surtout lorsqu’il est mouillé. Nous devions également nous assurer que la profondeur du sol était suffisante pour garder l’herbe verte, mais pas si profonde qu’elle devienne trop lourde.

Le couple utilise The Warren eux-mêmes lorsqu’il n’est pas loué et y a passé le Nouvel An dernier. « Nous avons tendance à le garder pour des occasions spéciales », explique Amy. « Ce n’est qu’à trois champs de chez nous et les enfants adorent ça, ils veulent emménager définitivement !

« Esthétiquement, il a l’air très écologique et fait désormais partie du paysage. Tout a été acheté localement par nous et créé pour sympathiser avec l’environnement, mais il y a aussi une touche de luxe dans les immenses portes vitrées rabattables, le chauffage au sol et la machine à café Smeg.

« Nous trouvons de plus en plus de familles avec de jeunes enfants qui allaient auparavant à l’étranger et veulent maintenant faire quelque chose d’excitant mais pas trop loin et The Warren semble faire l’affaire. »

