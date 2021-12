Un couple d’adolescents new-yorkais disparu après avoir pris le train de la banlieue à Big Apple

Deux jeunes new-yorkais de 15 ans sont portés disparus depuis qu’ils ont pris un train de la banlieue du comté de Suffolk à la Big Apple jeudi dernier, selon la police.

Vincent Abolafia et sa petite amie Kaileigh Catalano avaient l’intention de monter à bord d’un train de 15 h 11 de Ronkonkoma à Manhattan le 9 décembre, a annoncé dimanche soir le département de police du comté de Suffolk. Ils ont peut-être visité Times Square, au cœur de New York.

Les deux sont originaires de Manorville, selon les autorités. C’est à environ 30 minutes de route à l’est de la gare de Ronkonkoma, qui elle-même est à environ 1 heure et 20 minutes en train de Penn Station à Manhattan.

Vincent mesure 5 pieds 3 pouces et pèse environ 110 livres avec des cheveux bruns et des yeux marrons, a indiqué la police. Kaileigh mesure 5 pieds et pèse 118 livres. Une porte-parole de la police a déclaré dimanche qu’aucune information supplémentaire n’était disponible.

Les deux adolescents portaient tout de noir lorsqu’un camarade de classe les a déposés à la gare, et ils ont peut-être changé de coiffure et de couleur, selon la mère de Kaileigh, Ehrin Catalano.

Elle a dit qu’elle croyait que sa fille s’était teint les cheveux en noir. Le beau-père de Vincent, James Bonasia, a déclaré que le garçon avait récemment été coupé – mais c’était « une coupe de cheveux normale » et rien de dramatique.

Les adolescents ont tous deux été portés disparus plus tard dans la soirée du 9 décembre. Ils ne se sont jamais enfuis auparavant, selon leurs parents.

« Cela m’a définitivement pris au dépourvu », a déclaré dimanche le père de Kaileigh, Joe Catalano. « Ma fille est une pom-pom girl universitaire. C’est une bonne enfant. Je ne sais pas ce qui les a poussées à faire ça. »

La fête de Noël de son équipe de soutien était censée avoir lieu ce week-end, selon sa mère, et l’adolescente avait choisi une robe mais ne l’avait jamais faite.

« La veille, nous parlions de son Sweet 16, pas d’arguments », a déclaré Ehrin Catalano.

Mais le couple a laissé ses téléphones portables derrière lui et n’a plus contacté sa famille depuis.

Bonasia a également déclaré que son beau-fils ne s’était pas disputé avec sa famille récemment et l’a appelé « un enfant extraordinaire » avec un fort caractère.

Le couple s’est rarement aventuré de l’East End de Long Island à New York, selon la mère de Kaileigh. Mais le week-end avant que le couple ne disparaisse, ils ont visité l’arbre de Noël du Rockefeller Center avec la famille de Vincent, a-t-elle déclaré. L’ami qui les a conduits au train lui a dit qu’il pensait qu’ils prévoyaient de vérifier à nouveau l’arbre.

Joe Catalano a déclaré qu’il pensait que le couple pouvait être en danger.

« Quand vous avez deux adolescents… avec des ressources minimales, cela peut devenir dangereux assez rapidement », a-t-il déclaré. « Et Manhattan en ce moment n’est plus ce qu’elle était. N’importe quelle ville est dangereuse pour n’importe quel adolescent. »

Bonasia a déclaré qu’il avait déjà fait visiter la ville à Vincent à plusieurs reprises et que l’adolescent connaissait quelque peu le système de métro et savait lire les cartes.

Les adolescents ont également publié des vidéos TikTok contenant des chansons qui pourraient avoir fait allusion à leurs intentions, a-t-il déclaré. Mais leur disparition soudaine a même surpris des amis.

« Leur famille les aime et leur manque, et tout ce que nous voulons, c’est qu’ils rentrent à la maison sains et saufs », a déclaré Bonasia dimanche.

Ehrin Catalano avait un message similaire.

« Je t’aime tellement », a-t-elle dit à propos de sa fille. « Et nous voulons savoir que vous êtes en sécurité, et s’il vous plaît rentrez à la maison. »

Les adolescents peuvent avoir accès à environ 1 200 $ en espèces, selon Bonasia, mais ils n’ont aucune connaissance dans la ville, et il a dit qu’il n’était au courant d’aucun autre endroit où ils pourraient se diriger.

Toute personne ayant des informations sur leur emplacement est invitée à appeler le 911 ou les détectives du septième commissariat du comté de Suffolk au 631-852-8752.

Ceci est une histoire en développement.