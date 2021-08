Un couple d’Alaskan Bush People se réconcilie après sa rupture

La star d’Alaskan Bush People Bear Brown et Raiven Adams sont de retour. Le couple est apparu sur des photos Instagram ce week-end, aux côtés de leur fils River, 1 an. Les deux ont commencé à sortir ensemble en 2018, se sont fiancés en 2019, se sont séparés, se sont réunis en septembre 2020 et ont rompu à nouveau en avril. Maintenant, on dirait qu’ils ont ravivé leur romance.

Samedi, Brown a posté une photo de lui avec River sur le dos et Adams regardant la photo. Puis dimanche, Brown a partagé une photo de lui-même et de Raiven. “La plus belle femme que j’aie jamais vue”, a-t-il écrit, ajoutant un emoji en forme de cœur.

Raiven Adams d’Alaskan Bush People dit au bébé papa Bear Brown “ça a toujours été toi” alors qu’ils se rallument après une mauvaise séparation https://t.co/tGQl6o8gx7 – The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) 8 août 2021

Adams a partagé les mêmes photos sur sa page Instagram privée, avec des légendes plus longues, rapporte The Sun. “Nous avons peut-être passé tout ce temps à nous perdre à essayer de nous réparer”, a écrit Adams. “J’aurais aimé que nous l’ayons fait avant de t’avoir, mais nous avons fait un travail formidable pour nous assurer que tu sois aimé et heureux. Les choses ont peut-être été difficiles pendant un certain temps, mais pour toi, ça l’a toujours été, mon amour.”

C’est un grand changement par rapport à l’état de leur relation au printemps. Début mars, ils ont fait un voyage ensemble pour marquer l’anniversaire de River. Certaines des photos ont même déclenché des spéculations sur le mariage puisque Brown a été montré portant une bague. Ce n’était pas le cas cependant, car il semblait que leur relation s’était effondrée rapidement. Brown a posté un selfie sur Instagram quelques semaines après le voyage, écrivant : “Ce soir, mon cœur se brise.” Le 29 avril, il a posté une étrange photo de lui portant un costume trempé sous la douche tout en tenant ce qui semble être une bague de fiançailles.

“Raiven et moi nous sommes séparés”, écrivait Brown à l’époque. “Nous nous sommes séparés il y a plus d’un mois. J’aimerais également aborder certaines rumeurs que j’ai entendues. Je n’ai jamais été infidèle à Raiven. Je l’ai toujours aimée et seulement elle. Elle a simplement estimé que je n’étais pas ce qu’elle recherchait. m’a fait mal au cœur et qu’avec tout ce que je traverse n’a pas été facile, mais quoi qu’il en soit, je souhaite à Raiven que du bonheur et j’espère qu’elle trouvera ce qu’elle cherche dans la vie. S’il te plaît, sois respectueux envers elle !”

Ensuite, Adams a publié plusieurs vidéos TikTok dans lesquelles elle a clairement indiqué qu’elle en avait fini avec Brown pour de bon, ou du moins à ce moment-là. Lorsqu’un fan lui a demandé s’il était difficile de sortir avec une célébrité, elle a écrit au passé. “Je vais répondre à cela parce que c’est une question à mon sujet”, a-t-elle répondu. “Oui, c’était difficile. J’ai reçu beaucoup de haine de la part de l’État. Mais je me suis aussi fait un meilleur ami pour la vie que je n’aurais pas rencontré autrement. Et j’ai un fils magnifique qui est mon monde.”

En mai, elle a déclaré à un fan sur TikTok qu’elle ne se souciait pas de ce que son ex pensait de la façon dont elle vivait sa vie. “Les ex de mon ex sont venus me voir et m’ont dit:” Oh wow, tu n’es pas comme il a dit que tu l’étais “”, a déclaré Adams à l’époque. “Ex [definitely] ne sont pas des sources crédibles. Tous ceux que je connais en personne diraient que je suis une maman et une personne formidables. Je le fais constamment pour les autres, donc les opinions des étrangers ou de mes ex n’ont pas d’importance [to] moi.”

Adams et Brown ont commencé à sortir ensemble en 2018 et se sont fiancés l’année suivante. Deux semaines après leurs fiançailles, ils ont rompu, mais Adams a appris plus tard qu’elle était enceinte. En février 2020, Adams a déposé une ordonnance de protection contre Brown, l’accusant d’être abusif et de consommer de la drogue au cours de leur relation. Brown a ensuite nié les allégations sur Instagram. Adams et Brown ont ravivé leur relation pour la première fois en septembre 2020, lorsqu’elle a emmené River dans l’État de Washington pour enfin rencontrer son père.