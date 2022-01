Un couple de bricoleurs économise 5 000 £ en construisant un dressing à l’aide d’unités Ikea

Le couple a fait tout le travail lui-même (Photo: Caters)

Megan Righelato, 25 ans, et Chris Forshaw, 27 ans, de Stansted, Londres, ont emménagé dans leur maison de quatre chambres en octobre 2020 et ont immédiatement commencé les travaux de rénovation.

La comptable Megan a toujours rêvé d’avoir un dressing, mais les prix élevés l’ont amenée à remettre en question l’objectif.

Et après avoir vu des devis en ligne pour 6 000 £, elle a abandonné le rêve.

Cependant, après avoir emménagé ensemble dans leur deuxième propriété, Megan et Chris ont pris les choses en main.

Le couple a finalement décidé de créer leur propre dressing et a finalement dépensé moins de 1 000 £ après avoir utilisé les unités Ikea et fait tout le travail eux-mêmes.

Il a fallu 12 semaines pour terminer l’armoire et se compose d’une penderie, de tiroirs, d’un miroir pleine longueur, d’un meuble-lavabo et de nombreux rangements.

Chris travaille à l’extérieur du dressing nouvellement construit (Photo : Caters)

« La maison a été construite en 1990, donc une grande partie de la décoration était obsolète », a déclaré Megan.

«Nous savions que nous voulions rénover la propriété et l’une des premières choses sur lesquelles nous avons commencé a été le dressing, car cela a toujours été un de mes rêves.

«J’ai remarqué que la chambre principale était de bonne taille et j’ai mentionné un dressing à Chris, mais lorsque nous avons emménagé dans nos meubles, c’est à ce moment-là que nous avons vraiment vu le potentiel pour un car il y avait beaucoup d’espace.

À l’intérieur du dressing fini d’Ikea ​​(Photo : Caters)

« Chris a commencé par construire un mur à colombages, en ajoutant des plaques de plâtre et en en faisant une vraie pièce.

«Nous l’avons ensuite peint et ajouté tous les intérieurs comme les unités et les rails Ikea.

«Les unités Ikea nous ont coûté 600 £ et le reste de la peinture et des matériaux de construction coûtait environ 400 £, nous avons donc réussi à économiser beaucoup d’argent en le faisant nous-mêmes.

« Nous avons tous les deux nos propres sections et nous l’utilisons tous les jours.

« Je n’aurais jamais pensé que j’aurais un dressing, donc c’est un rêve pour moi et en utilisant les unités Ikea Pax, nous pourrons le changer à l’avenir si nous le voulons. »

La garde-robe mesure 46,4 pieds carrés et le bricolage du couple l’a transformée en une tenue sur mesure.

« Pour tous ceux qui souhaitent faire une chose similaire, je recommanderais de travailler sur la mise en page avant de commencer et de rechercher les meilleures offres », conseille Megan.

« Découvrez comment vous voulez donner la priorité à l’espace et prenez votre temps avec. »

