Un couple de Duggar révèle une grossesse seulement 4 mois après le mariage

Jed Duggar et sa femme, Katey Nakatsu, vont être parents ! L’ancien de Counting On et sa nouvelle épouse ont révélé qu’à peine quatre mois après leur mariage en avril, ils attendaient leur premier enfant. “Elle a été testée positive, mais pas pour Covid”, a légendé Duggar une photo en train d’embrasser sa femme, dans laquelle elle brandit une pancarte indiquant : “Et puis il y en avait 3.”

Dans un autre plan, Duggar prend son Nakatsu dans ses bras alors qu’ils révèlent que le bébé Duggar attend au printemps 2022. Les 19 sœurs de Kids and Counting ont été ravies de la nouvelle, Jill Dillard commentant: “Félicitations !! Tellement heureux pour vous ‘ tous!” et Joy Forsyth écrivant, “Tellement excité pour vous les gars !!!” Le couple a également raconté le moment où ils ont appris qu’ils attendaient dans une vidéo qu’ils ont téléchargée sur YouTube.

“Nous avons fait un test de grossesse. Je me sens un peu bizarre depuis quelques semaines. J’ai des crampes, des ballonnements, juste différentes choses qui sont étranges”, a déclaré Nakatsu à la caméra de la voiture dans la vidéo. “Je dois faire un test de grossesse. S’il est négatif, nous devrions aller voir un médecin et nous assurer que tout va bien.”

Après avoir passé le test dans une salle de bain chez Walmart, l’ancien couple de TLC a appris qu’ils s’attendaient en effet, avec Duggar criant: “C’était positif! Nous avons un bébé!” Les deux ont plaisanté en disant qu’ils “criaient sur le parking” après avoir appris que le test était positif, et la future mère a noté: “Nous remercions le Seigneur tout d’abord parce que Dieu a répondu à nos prières.”

Duggar avait précédemment partagé en avril après son mariage comment Nakatsu était la réponse à ses prières. “Pendant longtemps, j’ai prié pour mon futur conjoint, sans savoir qui serait cette personne”, a-t-il écrit sur Instagram à l’époque aux côtés de photos de lune de miel remplies de PDA. “Dieu a répondu à mes prières bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer avec Katey ! Nous avons apprécié de développer tranquillement notre relation au cours de l’année écoulée et chaque moment passé ensemble a été incroyable !” Il a poursuivi à quel point il était “reconnaissant” pour sa femme, lui disant que “la pensée de partager le reste de ma vie avec vous fait de moi l’homme le plus heureux du monde!”