Un couple de faux inspecteurs du gaz arrêté à Barcelone

29/10/2021 à 21:21 CEST

PE

Les Mossos d’Esquadra ont arrêté ce vendredi un quelques faux critiques de gaz pour avoir prétendument été liés à sept escroqueries et vols aux personnes âgées dans les foyers de Barcelone, comme expliqué dans un communiqué.

Dans tous les cas, ils suivaient le même « modus operandi »: « les victimes ont reçu un appel des faux évaluateurs les informant qu’elles viendraient à leur domicile pour faire un examen« Et une fois à l’intérieur, la femme aurait diverti les victimes et son partenaire a fouillé les maisons à la recherche d’argent, de bijoux et de cartes de crédit.

Les agents ont constaté que Avec les cartes et les livres de banque volés, ils ont obtenu plus d’argent, car « à la maison ils trompaient les victimes pour obtenir le code PIN des cartes ou des carnets, et les utilisaient pour effectuer des retraits ou des virements bancaires ».

Les escrocs présumés auraient retiré jusqu’à 2 900 euros d’espèces et effectué des virements de 3 000, et dans certains foyers, ils auraient volé jusqu’à 1 600 euros en espèces.

« Les auteurs ont profité de l’âge avancé des victimes non seulement pour gagner leur confiance et les tromper, mais aussi dans le cas hypothétique qu’ils devaient les reconnaître, car, en raison de leur âge, ils pourraient avoir des difficultés », ils ont ajouté.