Un couple de feuilletons accueille un nouveau petit-fils

Les vétérans du feuilleton télévisé Melissa Reeves et Scott Reeves sont maintenant grands-parents de trois enfants ! Au cours du week-end, la fille du couple, Emily Taylor Smith, a accueilli son deuxième enfant avec son mari Nate Smith, un petit garçon nommé Wyatt Scott Smith. Little Wyatt a rejoint Smith et le fils aîné de son mari, Woods.

Reeves a partagé qu’un nouveau petit-bébé avait été ajouté au groupe sur Instagram, où elle a partagé une photo intime de sa fille berçant son nouveau-né peu de temps après l’accouchement. L’alun de Days of Our Lives a poursuivi en annonçant que « ce petit gars est né à 20h08 » le vendredi 15 octobre « pesant » 8 lb 15 oz !!!!!!! 21″ de long ! » Elle a déclaré que la famille était « très amoureuse » et a remercié ses abonnés pour « vos paroles adorables et vos prières pour nos enfants. Nos cœurs sont si pleins et reconnaissants ». Son mari a partagé son message sur son propre compte, ajoutant qu’il était « à côté moi-même et je ne peux même pas penser clairement. »

Dans son propre message, Smith a partagé une autre photo de son nouveau-né délicatement emmailloté dans sa couverture d’hôpital, écrivant dans la légende: « Nous sommes TELLEMENT AMOUREUX !!! Merci, Jésus, pour ce doux cadeau, et merci à tous pour vos prières ! » Smith et Nate ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient en avril. Le couple a fait l’annonce avec une photo d’eux-mêmes et de leur fils brandissant une série de photos d’échographie. Ils ont taquiné, « Baby Smith #2 attendu pour octobre 2021 !!! »

Marquant la fête des mères en mai, quelques jours seulement après que Smith et son mari ont révélé qu’ils attendaient un petit garçon, Reeves a expliqué que sa fille et son gendre avaient un autre bébé en route. Honorant sa fille et sa belle-fille, qu’elle appelait « deux beautés qui honorent la maternité comme un beau cadeau », Reeves a révélé qu’il y avait un « nouveau petit homme arrivant en octobre 2021 ! ». Dans une mise à jour de jeudi, elle a révélé que sa fille était sur le point d’accoucher à tout moment, exprimant : « c’est une belle journée pour un petit garçon ».

Wyatt a marqué le troisième petit-enfant des Reeves. En plus de Wyatt, Smith et Nate sont les parents de Woods. L’autre enfant du couple, le fils Larry, partage son fils Law avec sa femme Olivia. Reeves et son mari sont bien sûr mieux connus pour leurs rôles dans des feuilletons de longue date, avec Reeves dans le rôle de Jennifer Horton dans Days of Our Lives de 1985 à 2020 et son mari dans le rôle de Steve Webber dans General Hospital de 2009 à 2013. TVLine a confirmé en août que Reeves allait reprendre son rôle dans Days pendant les vacances.