Un couple de feuilletons se marie dans un mariage sur le thème gothique

Félicitations aux stars du feuilleton Courtney Hope et Chad Duell, qui sont de nouveaux mariés ! Le couple s’est marié lors d’une cérémonie gothique sur le thème de « Till Death » le samedi 23 octobre à Malibu, en Californie, avec leur famille, leurs amis et les co-stars de The Young and the Restless et de l’Hôpital général se présentant pour aider à célébrer leur amour.

Hope a confirmé qu’elle et Duell avaient dit « oui » dans un post Instagram dimanche donnant aux fans un aperçu intime de leur grand jour. Remerciant « tout le monde de s’être joint à nous pour célébrer notre amour », l’actrice a partagé deux photos de la journée, la première montrant elle et son mari dans leurs ensembles tout rouges posant à côté d’une Rolls Royce de 1923 au milieu d’un fond de crépuscule maussade et le deuxième capturant un moment spécial de la célébration qui a suivi leur « je fais ». Hope a ajouté dans la légende, « la nuit gothique parfaite, entourée de ceux que nous chérissons le plus ».

Pour son grand jour, Hope a choisi de renoncer à la robe de mariée blanche typique, au lieu de choisir une superbe robe rouge Adolfo Sanchez. Dans un autre article sur Instagram, Hope a remercié la créatrice d’avoir donné vie à ma vision de ma robe ras du cou, de mes leggings en dentelle et de mon voile ‘Til Death’! » La nouvelle mariée a expliqué qu’elle « avait visualisé cette robe pendant des années ». a rencontré Duell, qui portait un costume rouge avec des ornements noirs et une rose à la boutonnière, dans l’allée, le couple était entouré d’invités dont Katrina Bowden, les costars de Hope Tracey Bregman et Hunter King, et Katherine Kelly Lang de The Bold and the Beautiful.

La cérémonie romantique a eu lieu huit mois seulement après que Duell se soit mis à genoux et ait posé la question. Après que le couple a commencé à sortir ensemble en 2016, l’acteur a demandé à Hope de passer une éternité avec lui dans une proposition pour la Saint-Valentin. S’ouvrant sur la proposition à PEOPLE, Hope a révélé qu’elle s’était déroulée à Point Dume. Elle a dit qu’ils « ont marché sur la plage et qu’il nous a fait escalader des rochers pour notre pique-nique… Il m’a lu le plus beau poème, parce que j’aime la poésie, et j’ai commencé à m’étouffer. Il m’a alors dit de fermer les yeux et de me tourner dans l’autre sens parce qu’il a dû ‘mettre en place quelque chose’. Puis il a tâtonné comiquement derrière moi pour me distraire de ce qu’il faisait vraiment – et quand je me suis retourné, il était à genoux ! »

Hope est surtout connue pour avoir interprété Sally Spectra, d’abord dans The Bold and the Beautiful de 2017 à 2020, puis dans The Young and the Restless. Duell, quant à lui, a joué le rôle de Michael Corinthos dans General Hospital depuis 2010.