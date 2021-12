Un couple de feuilletons se serait séparé 8 semaines après s’être marié

Les stars du feuilleton Courtney Hope et Chad Duell ont récemment rompu, huit semaines seulement après avoir célébré un somptueux mariage à Malibu, en Californie, en septembre. Le couple est sorti ensemble pendant cinq ans avant de se fiancer le jour de la Saint-Valentin. Hope, 32 ans, incarne Sally Spectra dans The Young and the Restless, tandis que Duell, 34 ans, incarne Michael Corinthos dans General Hospital.

L’ancien couple a « tranquillement » appelé à la démission, a rapporté lundi Soap Opera Digest. Une source a également déclaré à PEOPLE que Hope et Duell se sont séparés. Ils n’ont pas publié de publication sur leur séparation sur leurs pages Instagram, bien qu’ils aient tous deux supprimé les références à leur mariage.

(Photo : Paul Archuleta/.)

Hope et Duell ont eu un mariage élaboré sur le thème de « Till Death » à Malibu, les deux portant des ensembles rouges assortis tandis que leurs invités étaient entièrement noirs. Katrina Bowden et Katherine Kelly Lang, qui ont joué dans The Bold et The Beautiful with Hope, ont assisté au mariage. Les stars de Young and the Restless Tracey Bregman et Hunter King étaient également présentes.

Lorsqu’ils ont publié des photos du mariage sur Instagram, Hope a remercié tout le monde « de s’être joint à nous pour célébrer notre amour ». Hope a qualifié le mariage de « nuit gothique parfaite, entouré de ceux que nous chérissons le plus ». Hope a également remercié la créatrice de sa robe, qui comprenait des leggings en dentelle et un voile « Till Death ». Elle « a visualisé cette robe pendant des années », a écrit Hope.

Duell et Hope ont commencé à sortir ensemble en 2016. Le jour de la Saint-Valentin, Duell a surpris Hope en proposant à Point Dume à Malibu. Dans la matinée du jour de la proposition, Duell a donné à Hope une douzaine de roses et un ours en peluche, et lui a dit qu’ils allaient à la plage pour un pique-nique, a déclaré Hope à PEOPLE en février. Il a également prévu de lui faire un cadeau spécial. Quand elle a commencé à manger, elle a réalisé que Duell était prêt à lui offrir le cadeau.

« Il m’a ensuite dit de fermer les yeux et de tourner dans l’autre sens parce qu’il devait » mettre en place quelque chose « », a déclaré Hope. « Ensuite, il a tâtonné de façon comique derrière moi pour me distraire de ce qu’il faisait vraiment – ​​et quand je me suis retourné, il était à genoux ! » Hope a déclaré que Duell était « tellement romantique, alors quand il a planifié un pique-nique, je n’ai pas été trop choqué ». Hope a publié des photos avec sa bague de fiançailles sur Instagram à l’époque, mais celles-ci ont également été supprimées depuis.

C’est le deuxième divorce de Duell. Il était auparavant marié à Taylor Novak pendant moins de six mois en 2012 avant l’annulation du mariage. Duell a rejoint General Hospital en 2010, tandis que Hope a rejoint The Young and the Restless l’année dernière après trois ans sur The Bold and the Beautiful.