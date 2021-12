Evelyn Cormier et David Vázquez Zermeño de 90 Day Fiancé se séparent après quatre ans de mariage. Après s’être rencontrée pour la première fois lors de la saison 5 de l’émission de téléréalité TLC et s’être mariée en 2017, Cormier a déclaré à In Touch lundi qu’elle « divorçait David », affirmant qu’elle « avait subi des abus mentaux et émotionnels en raison d’une relation sans passion, sans sexe et narcissique ».

Zermeño nie « complètement » les accusations portées par son ex-femme, qu’elle a également partagées avec les fans sur Instagram Live quelques jours avant de confirmer la séparation et d’effacer son Instagram des photos de son ex. Cormier et Zermeño se sont rencontrés sur Facebook alors que la native du New Hampshire n’avait que 18 ans et que la native d’Espagne, âgée de 27 ans, l’a contactée au sujet de sa carrière musicale.

Déménagement aux États-Unis pour épouser Cormier, les deux se sont mariés en 2017 et ont rapidement déménagé à Los Angeles pour des opportunités de carrière après que Zermeño ait d’abord lutté avec la vie d’une petite ville dans la série. Cormier est également apparu dans la saison 17 d’American Idol, se classant dans le top 14 avant d’être éliminé. Les deux sont pour la plupart restés en dehors du drame des 90 jours, mais ont déclenché des rumeurs divisées dans le passé lorsque Cormier a été aperçue sans son alliance en février.

Le chanteur a mis fin aux spéculations dans une interview avec PEOPLE à l’époque. « Cela devient juste ennuyeux parce que, vous savez, les gens demandent constamment si nous sommes toujours ensemble ou, vous savez, vérifient si je porte mon alliance ou si je ne porte pas mon alliance », a-t-elle déclaré. « Et c’est comme, vous savez, je fais beaucoup de mannequinat sur le côté et je ne porte pas toujours mon alliance, mais cela ne veut pas dire qu’il y a des problèmes au paradis. Les gens aiment tout lire. »

Elle a poursuivi: « Et je pense aussi que c’est une question grossière de demander à un couple marié s’ils sont toujours mariés. Je ne vais pas voir les gens mariés pour leur demander si vous êtes toujours marié. » Interrogée sur ses projets avec Zermeño à l’avenir, Cormier a déclaré à l’époque qu’ils voulaient « définitivement » avoir des enfants, mais qu’elle « venait d’avoir 22 ans » et n’était pas « à 100% prête à être une mère à temps plein » tout en se concentrant sur sa carrière.